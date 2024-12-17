رئيس المنظمة العربية للسياحة يشيد بجناح الإمارات في معرض تراثنا

زار الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، أمس، جناح دولة الإمارات ممثلاً في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة تجارة رأس الخيمة، في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في دورته السادسة والمقام حالياً بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وكان في استقباله رئيس وفد الإمارات يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب؛ النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، وأعرب رئيس المنظمة العربية للسياحة عن سعادته، لما شاهده بالجناح الاماراتي من تراث يحمل المزيج بين الماضي والحاضر، مبدياً إعجابه بما تضمنه الجناح من المنتجات اليدوية والتراثية ذات الرمزية الثقافية والاجتماعية التي تجسد الإرث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات.

وأكد أن هذه النجاحات التي يحققها الجناح الاماراتي بالمعرض، لم تكن لتتحقق لولا دعم قيادة الإمارات لهذا القطاع، مشيراً إلى أن هناك خطة تم الاتفاق عليها مع القائمين على هذا المعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لنقل هذا المعرض بشكل دوري كل عام لدولة من الدول التي تشارك بالمعرض.