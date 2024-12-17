احتفالات طيران الإمارات في الأرض والجو

تشارك طيران الإمارات عملاءها الاحتفال بالعام الجديد بأجواء مفعمة بالبهجة خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تقدم لهم الحلوى التقليدية والأطعمة الاحتفالية في صالاتها حول العالم ومجموعة من أشهى المأكولات التي تقدم على متن الطائرة.

وخلال الشهر الجاري، تقدم صالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال لطيران الإمارات في دبي أطباقاً مفضلة للعملاء إلى جانب الحلويات الشتوية المثالية في صالات الدرجة الأولى.

وفي صالات درجة الأعمال، سيتم تقديم عشاء عيد الميلاد أيضاً إلى جانب مجموعة من الحلويات.

وستقدم صالات طيران الإمارات في جميع أنحاء العالم المأكولات الاحتفالية.

وخلال الفترة من 14 إلى 26 ديسمبر الجاري، سيتم تقديم الشوكولاته الساخنة الاحتفالية بحبيبات من شوكولاته فالرونا على متن الطائرة في جميع الدرجات. وفي الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر، سيتم أيضاً تقديم حلويات خاصة؛ في الدرجة الأولى.

وفي الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة، سيتم تقديم الأطباق الكلاسيكية .

كما ستحتفل طيران الإمارات بعيد الميلاد الشرقي على متن رحلاتها بين روسيا وقبرص وإثيوبيا ودبي خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى 8 يناير.