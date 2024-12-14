1.6 مليون مسافر عبر الاتحاد للطيران في نوفمبر

كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر نوفمبر 2024، والتي أظهرت استمرار الأداء القوي، حيث نقلت الشركة 1.6 مليون مسافر خلال الشهر، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 88%.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «خلال شهر نوفمبر، شهدنا نمواً مهماً في أعداد المسافرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر وحفاظنا على مركزنا كأسرع شركة طيران نمواً في الشرق الأوسط. فمنذ بداية العام، استقبلت الاتحاد حوالي 17 مليون مسافر، أي زيادة بأكثر من 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحافظنا على عامل حمولة قوي في نوفمبر بلغ 88% خلال شهر يعتبر صعباً على شركات الطيران، في إشارة واضحة إلى التزامنا المتجذر بخدمة الضيوف والتميز التشغيلي».

وأضاف:«يشير الإعلان الذي كشفنا عنه في 25 نوفمبر عن إضافة 10 وجهات جديدة إلى شبكتنا خلال 2025، إلى تفانينا تجاه التوسع الإيجابي والمستدام. وتلتزم الاتحاد بتوفير الوجهات والرحلات التي يحتاجها الضيوف مع نقل مئات الآلاف من الزوار إلى أبوظبي».