33.5 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات في 9 أشهر

شارك وفد دولة الإمارات برئاسة الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، في اجتماع الدورة العادية رقم 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة سلطنة عُمان الشقيقة، واستعرض الوفد خلال الاجتماع أبرز المؤشرات والأرقام التي تؤكد النمو المستمر للسياحة الإماراتية، ومنها ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 33.5 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت نسبة معدل الإشغال الفندقي في الإمارات إلى 77.8 % وهي من بين أعلى النسب عالمياً، وسجلت الليالي الفندقية نحو 75.5 مليون ليلة في الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 8 % مقارنة بنفس الفترة من 2023.

واستهدف الاجتماع تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك خلال الفترة القادمة، ومناقشة مجموعة من المبادرات الجديدة الرامية إلى تنافسية السياحة العربية ودعم جاذبيتها للسياح من جميع أنحاء العالم. وأكد وفد الدولة خلال الاجتماع على مواصلتها لدعم العمل العربي المشترك في القطاع السياحي الذي يُشكل عصباً اقتصادياً مهماً ومؤثراً في التنمية المستدامة للمنطقة العربية، ويُعد من القطاعات الأكثر تأثراً بالتحولات والتحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز التعاون لخلق فرص جديدة تسهم في إعادة صياغة استراتيجيات سياحية أكثر مرونة وابتكاراً، بما يدعم مكانة منطقتنا العربية كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الوفد إلى أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لمناقشة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التكامل السياحي بين الدول العربية، وتطوير المزيد من المنتجات السياحية المبتكرة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الصدد، وتحفيز السياحة البينية، وتشجيع تدفق الاستثمارات السياحية، لا سيما في ظل النمو المتزايد للطلب السياحي خلال الفترة الراهنة. موضحاً أن الجهود العربية السياحية المشتركة لا تتوقف عند النواحي الاقتصادية فحسب بل تمتد لتكون وسيلة لتحقيق التقارب الثقافي، والحفاظ على التراث العربي العريق، وتعزيز الهوية المشتركة للشعوب العربية. إضافة إلى ذلك، سلط وفد الدولة الضوء على «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» ودورها الحيوي في تطوير وتنمية القطاع السياحي.