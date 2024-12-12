الإمارات تشارك في احتفالية الإيكاو بمرور 80 عاماً على تأسيسها

شاركت دولة الإمارات في احتفالية مرور 80 عاماً على تأسيس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، التي أقيمت في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور دولي رفيع المستوى ومشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء بالمنظمة. وتأسست المنظمة في عام 1944، وتعد إحدى المنظمات الرائدة التابعة للأمم المتحدة، حيث تعمل على وضع المعايير الدولية للطيران المدني وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز أمان وكفاءة الطيران.

وقال سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لاستعراض إنجازات منظمة الإيكاو وجهودها في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لإرساء منظومة طيران مدني دولي آمنة ومستدامة.

وتلتزم دولة الإمارات بدعم جميع مبادرات المنظمة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع على مواصلة نموه وتطوره. والإمارات، من خلال دورها الريادي ضمن عضويتها في الإيكاو، حريصة على المساهمة في دفع كل الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المستقبلية لقطاع الطيران المدني، بما يشمل تقليل الانبعاثات الكربونية، تحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم الابتكار التكنولوجي.

وقد ترأس وفد الإمارات المشارك في الاحتفالية المهندس سعيد السويدي، ممثل الدولة الدائم لدى الإيكاو، حيث ألقى كلمة أكد فيها التزام الإمارات المستمر بدعم أهداف المنظمة، والمساهمة في تحقيق تطور مستدام وآمن لقطاع الطيران المدني.