«سيليستيال» ترسو للمرة الأولى في دبي

أعلنت سيليستيال، شركة الرحلات البحرية، وصول رحلتها الأولى إلى دبي. ودخلت سيليستيال جورني، أحدث السفن التابعة للشركة، إلى مياه الإمارة، مصحوبة بالقوارب الشراعية التقليدية، بينما استضافت على متنها مراسم خاصة لتبادل الدروع التذكارية، وحفلاً زاخراً بالنجوم، بمناسبة انطلاق برنامج أيام الصحراء، الذي يستمر لأسبوع كامل، ويشمل الإبحار ذهاباً وإياباً من دبي، مع التوقف في البحرين وخصب وجزيرة صير بني ياس وأبوظبي.

ويندرج البرنامج في إطار الشراكة بين شركة سيليستيال اليونانية، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبناءً عليه، ستتخذ سيليستيال جورني من المدينة مقراً لها، على مدى السنوات الثلاث القادمة، بينما يستطيع المسافرون حجز تذاكر الرحلات عليها.

وقال سعود محمد سعيد حارب مسؤول السياحة البحرية واليخوت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يسعدنا أن تطلق سيليستيال رحلاتها إلى دبي، وأن تتخذ سفينتها السياحية «سيليستيال جورني» من مدينتنا محطة رئيسة للرسو والانطلاق إلى وجهات أخرى، وهو ما يؤكد مكانة دبي كمركز رئيس للرحلات البحرية بالمنطقة.