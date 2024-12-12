مساهمة كبيرة لـ«3 أيام من التخفيضات الكبرى» في تنشيط الأسواق بدبي

حققت «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، مبادرة التسوق التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نجاحاً لافتاً مع أهميتها في تنشيط الأسواق ونمو قطاع التجزئة في دبي من خلال تسجيل زيادة بنسبة 100 بالمئة في متوسط إنفاق المتسوقين، والتي جرى تمديدها ليوم إضافي للمرة الأولى هذا العام احتفالاً بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات.

وسارع عشرات الآلاف من المتسوقين إلى مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة المفضلة لديهم للاستمتاع بعروض لا تقبل المنافسة تشمل تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على 573 علامة تجارية رائدة في أكثر من 3000 متجر ضمن 90 مركز تسوق مشاركاً. واستفاد سكان دبي وزوارها من العروض الترويجية على تشكيلة واسعة من المنتجات شملت منتجات التجميل والعناية بالصحة، والأزياء، والرياضة، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، ومستلزمات وألعاب الأطفال، وغيرها الكثير.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يسلط النجاح الكبير واللافت الذي حققته «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الضوء على التزامنا بدفع نمو قطاع التجزئة في دبي. وقد اكتسبت هذه المبادرة الرائدة أهمية خاصة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، بما يسهم في في تعزيز المرونة الاقتصادية للمدينة ودعم قدرتها التنافسية. وأشار الخاجة إلى أنه في ظل مشاركة أكثر من 3000 متجر و573 علامة تجارية، سجلت أعداد الزوار وحجم المبيعات زيادةً ملحوظةً في مختلف أنحاء المدينة.