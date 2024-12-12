القرية العالمية تزدان بأبهى حلة في موسم الأعياد مع أجواء رائعة

أعلنت القرية العالمية عن استعدادها لاحتفالات موسم الأعياد اعتباراً من غدٍ الجمعة، عبر باقة من الفعاليات والأنشطة الرائعة التي تغطي جميع أرجائها حتى الأحد 5 يناير 2025.

وستكتسي أرجاء الوجهة خلال هذه الفترة بطابع الثلوج الذي يتضمن العديد من الأنشطة العائلية، بما فيها بابا نويل والأقزام القادمون من ثقافات متعددة من حول العالم، حيث سينثرون أجواء المرح والفرح والمغامرة وبهجة موسم الأعياد في القرية العالمية.

كما سيدشن المتنزه خلال موسمه الـ29 مجموعة من الأنشطة للعب بالثلج المخصصة للأطفال التي ستوجد في منطقة بلازا المطاعم. تتيح هذه التجارب للضيوف فرص عديدة لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ترتقي بتجارب الضيوف.

وسيكون عشاق موسم الأعياد على موعد مع أجواء بديعة تتضمن الديكورات الاحتفالية والزينة ذات الطابع الخاص، التي تبرز من بينها «شجرة الأعياد» المضيئة التي يبلغ ارتفاعها 21 متراً في قلب منطقة ممشى الاحتفالات، حيث ستتزين الشجرة بالحلوى والحُلي والجوارب الحمراء اللامعة والكرات المزخرفة، إلى جانب أنها ستحتضن أشكالاً للأقزام من جميع أنحاء العالم يرتدون أزياء تراثية تعكس ثقافاتهم المختلفة. واستكمالاً لسحر الأجواء وجماليتها، ستضاء شجرة الأعياد بالأضواء البراقة وصناديق الهدايا التي تضفي المزيد من التألق.

وسيتمكن ضيوف القرية العالمية من اقتناء هداياهم المفضلة لموسم الأعياد من الأجنحة الـ30 التي تحتضنها الوجهة، التي تتيح باقة متنوعة من المنتجات التي تلبي كل الأذواق.