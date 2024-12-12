تقنيات وحلول مبتكرة ونقاشات حول مستقبل الطيران في «ميبا» بدبي

أكدت فعاليات النسخة العاشرة من معرض ميبا 2024 في يومها الثاني، أهمية المعرض كمنصة رئيسية للصفقات، وللنقاشات بين قادة قطاع الطيران التجاري والمبتكرين خصوصاً حول مستقبل قطاع الطيران التجاري. كما شهد الكشف عن تقنيات مبتكرة، وحلول جديدة، واتفاقيات تعاون تساهم في دفع عجلة الصناعة إلى الأمام. ويختتم المعرض فعالياته اليوم.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني خلال مؤتمر صحافي أمس، عن إطلاق حزمة ذهبية لتسجيل وتشغيل الطائرات الخاصة والتجارية. وتتضمن «الباقة الذهبية» مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الطيران للأفراد والشركات، وتعد خطوة محورية لتبسيط الإجراءات وزيادة المرونة التشغيلية، مما يعزز سمعة الإمارات وجهة رائدة في صناعة الطيران.

وقد اشتملت الباقة على مراجعة وتطوير أكثر من 24 خدمة تتعلق بتشغيل وتسجيل وصيانة الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال في الدولة. كما تم إضافة خدمة «تصريح المشغل الجوي (AOA)»، الذي يتيح لمالكي الطائرات إدارة وتشغيل طائراتهم بشكل مستقل، مما يوفر مرونة أكبر ويعزز خيارات التشغيل المتنوعة. بفضل هذه التحديثات، تم اختصار الوقت والجهد المطلوب لإصدار «شهادة المشغل الجوي (AOC)» من عامين إلى 90 يوماً فقط، بينما يتم إصدار «تصريح المشغل الجوي (AOA)» في غضون 60 يوماً فقط، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، على مراجعة وتطوير جميع الخدمات الحكومية المتعلقة بقطاع الطيران المدني. ويأتي ذلك في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات دولة رائدة في مجال الطيران المدني على مستوى العالم. وأشار إلى أنه ضمن الباقة المتميزة التي تم تطويرها لملاك الطائرات الخاصة، فقد تم إنشاء «مجلس استشاري للطيران الخاص» ليكون منصة تهدف إلى معالجة التحديات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز نمو القطاع بشكل مستدام.

وأوضح السويدي أن قطاع الطيران الخاص شهد نمواً عالمياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نتيجة لعوامل عدة، بما في ذلك زيادة الثروات، وتطور احتياجات السفر للأعمال، والطلب المتزايد على تجارب السفر الفاخرة. وأضاف إن الإمارات، بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية العالمية، تعد من أبرز الدول التي يمكنها جذب هذا السوق وتوفير بيئة مثالية له.

خلال المؤتمر الصحافي، استعرض المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، الإجراءات المبتكرة التي تضمنتها «الحزمة الذهبية»، مؤكداً تأثيرها التحولي على الطيران الخاص. وأبرز مميزات هذه المبادرة إنشاء «مجلس استشاري للطيران الخاص»، الذي يعد منصة مخصصة لمعالجة التحديات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز نمو الطيران العام في دولة الإمارات. يسهم هذا المجلس في تعزيز التعاون بين الأطراف الرئيسية المعنية، بما يضمن تطور القطاع بشكل مستدام وديناميكي.

كما أشار إلى إطلاق منصة مركزية «الخدمة الموحدة» التي توحد جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات المشغل الجوي (AOC) وتصاريح التشغيل الجوي (AOA) تهدف هذه المنصة إلى تبسيط المهام الإدارية، وزيادة الكفاءة، وتوفير تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للمشغلين ومالكي الطائرات.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة خيار «تخصيص رموز التسجيل»، الذي يتيح لمالكي الطائرات اختيار رمز تسجيل من قائمة متاحة، مما يسمح لهم بإضفاء طابع شخصي مميز على طائراتهم.

وقد ركزت مراجعة إجراءات تشغيل الطائرات الخاصة على أربعة مجالات رئيسية: إصدار شهادة مشغل جوي (AOC)، إجراءات تسجيل الطائرات، متطلبات منظومة «إدارة صلاحية الطائرات» والصيانة، وترخيص أفراد طاقم الطائرة.

ومن أبرز ما تضمنته هذه المراجعة تطوير تصريح المشغل الجوي (AOA)، وهي مبادرة حديثة تمكن مالكي الطائرات من إدارة وتشغيل طائراتهم بشكل مستقل دون الحاجة إلى الاعتماد على مشغل. وهو ما يسهم في تقليل تكاليف تسجيل الطائرات الخاصة بشكل كبير، ويوفر للمالكين مرونة أكبر وخيارات تشغيل متنوعة، بما يتماشى مع احتياجات الطيران الحديثة ونمو الصناعة.

وأكد المهندس الزرعوني كذلك التسهيلات التحولية الإضافية التي قدمتها الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تشمل منح الملكية بنسبة 100% لمشغلي الطائرات أو مالكيها، وإلغاء شرط الشراكات المحلية، بالإضافة إلى إمكانية التشغيل بموجب رخصة تجارية صادرة من إحدى المناطق الحرة في دولة الإمارات، والسماح للمشغلين ببدء أنشطتهم بطائرة واحدة فقط، وهو تغيير كبير عن المتطلب السابق الذي كان يقتضي وجود حد أدنى لطائرتين.

كما يعزز الإطار الجديد من مرونة العمليات التشغيلية من خلال السماح بتوظيف أطقم طيران مستقلة أو عاملين بدوام جزئي، مما يتيح للمشغلين التكيف ديناميكياً مع احتياجاتهم المتغيرة مع الحفاظ على أعلى معايير الامتثال والكفاءة. وتقدم الحزمة التيسيرية أيضاً تحسينات ملحوظة تهدف إلى تبسيط تسجيل وتشغيل الطائرات الخاصة في دولة الإمارات. وتشمل أبرز المزايا:

•إلغاء شرط العمر: إمكانية تسجيل الطائرات بغض النظر عن عمرها، شرط الامتثال للمعايير التنظيمية.

•تسهيل عمليات النقل: عمليات نقل الملكية والتسجيل بسرعة، بالإضافة إلى التحويلات السلسة بين الجهات الإماراتية لضمان استمرارية العمليات.

•تحسينات الصيانة: الوصول إلى مرافق متعلقة بالصيانة وتبسيط إجراءات شهادة مراجعة الصلاحية الجوية، مما يقلل من فترات التوقف وتعقيد الإجراءات الإدارية.

•تيسير اعتماد التراخيص: إلغاء شرط إجراء امتحانات الطيارين أثناء عملية اعتماد التراخيص، وإمكانية نقل التراخيص الأجنبية خلال ثلاثة أيام فقط. كما يزيل اعتماد التراخيص المحلية الحاجة إلى السفر للخارج للتحقق من التراخيص، مما يعزز الكفاءة بشكل كبير.

مذكرات تفاهم

وشهد اليوم الثاني توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين SKYNA وKAMS Global لتأجير وشراء الطائرات داخل السعودية وعالمياً، كما أعلن عن بدء العمليات في مركز الخدمة الجديد المتطور لشركة Comlux في دبي وورلد سنترال عملياً، والذي تم الكشف عنه خلال المعرض. كما وقعت رويال جت وAirbus Corporate Jets مذكرة تفاهم تشير إلى التزام RoyalJet بشراء ثلاث طائرات ACJ320neos وحق شراء إضافي لست طائرات من الطراز نفسه.

مرتبة متقدمة

كما استمرت فعاليات مؤتمر BizAv Talks وتناول موضوع اليوم «قيادة مستقبل مستدام للطيران التجاري»، وشهدت الجلسة الأولى إطلاق رولاند فينسنت، مبتكر ومدير JETNET iQ، لتقرير الصناعة «توقعات مستقبل الطيران التجاري: الاتجاهات الرئيسية والتوقعات» خلال العرض.

وأكد فينسنت: «إن الإمارات تقع في مرتبة متقدمة من بين أفضل 20 سوقاً عالمياً للطائرات التجارية. وفي الوقت الذي تشهد فيه العديد من الدول نمواً منخفضاً، يمكن ملاحظة النمو الكبير لحجم نشاط الطائرات التجارية، وتضم الخطوط الجوية في الشرق الأوسط بشكل رئيسي الطائرات الكبيرة ذات المدى الطويل».

وأضاف: زادت رحلات الطائرات التجارية العالمية بنسبة 30 نقطة مقارنة بعام 2019. ونشهد تعافياً قوياً بعد الجائحة، مع 5.1 ملايين رحلة طيران حتى الآن، حيث يمثل الطيران التجاري 13% من هذه الرحلات. ويعد مطار آل مكتوم الدولي نقطة المغادرة الرئيسية للطائرات التجارية في المنطقة. وإذا كنت قد اشتريت طائرة أخيراً، فمن المحتمل أن تكون قيمتها قد ارتفعت، مشيراً إلى أن ردود الفعل الإيجابية وزيادة الطلب، خصوصاً بعد الانتخابات الأمريكية، دفعت الطلب إلى الارتفاع بمقدار 25 نقطة.

مراجعة وتطوير 24 خدمة تتعلق بتشغيل وتسجيل وصيانة الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال