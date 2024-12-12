1.7 مليار دولار من أموال شركات الطيران مجمدة من الحكومات

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن 1.7 مليار دولار من أموال شركات الطيران مجمدة من قبل الحكومات حتى نهاية أكتوبر 2024. هذا تحسن طفيف مقارنة بـ1.8 مليار دولار المبلغ عنها في نهاية أبريل.

وتمثل تسع دول 83% من الأموال المجمدة في صناعة الطيران، وهو ما يعادل 1.43 مليار دولار، ورغم أن باكستان قد حققت تقدماً مقارنة مع أبريل 2024، إلا أنها لا تزال في صدارة قائمة الدول التي تجمد الأموال بمبلغ 311 مليون دولار، مقارنة بـ411 مليون دولار في أبريل 2024، حيث تعتبر المشكلة الرئيسية هي نظام شهادات التدقيق والإعفاء الضريبي الذي يسبب تأخيرات طويلة في المعالجة.

فيما شهدت بنغلاديش انخفاضاً في مبلغ الأموال المجمدة إلى 196 مليون دولار (من 320 مليون دولار في أبريل)، ويجب على البنك المركزي الاستمرار في إعطاء الأولوية لوصول شركات الطيران إلى العملات الأجنبية وفقاً لالتزامات المعاهدة الدولية.

وتبلغ أموال شركات الطيران المجمدة الموجودة في الدول الأفريقية ما يقارب مليار دولار، وهذا يمثل نحو 59% من الإجمالي العالمي. وخلال الأشهر الستة الماضية، كان هناك انخفاض كبير في الأموال المجمدة في الجزائر (193 مليون دولار مقارنة بـ286 مليون دولار في أبريل)، وإثيوبيا (43 مليون دولار مقارنة بـ149 مليون دولار في أبريل)، في الوقت نفسه، أسهمت منطقة الفرنك الأفريقي لوسط أفريقيا (+84 مليون دولار)، موزمبيق (+84 مليون دولار) ومنطقة الفرنك الأفريقي لغرب أفريقيا (+73 مليون دولار) في أكبر الزيادات.

وانضمت بوليفيا أخيراً إلى قائمة الدول التي تجمد الأموال، وذلك بسبب تدهور في توفر العملات الأجنبية.