منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة يكشف عن تعاون حصري مع دار إيلي صعب

يكشف منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة الذي يُعَدّ ملاذاً شاطئياً فائق الفخامة، ودار إيلي صعب المرموقة في مجال الموضة وأسلوب الحياة، عن تعاونهما الحصري في موسم الأعياد من 9 ديسمبر ولغاية 10 يناير، الذي تتخلله لمسات ساحرة تحتفي بالتناغم بين أيقونيَتَين استثنائيتَين في عالم الفخامة.

وفي إطار هذه الشراكة، تكتسي ردهة المنتجع برداء مبهر يعكس بهجة الأعياد. ففي قلب التركيبة الفنّية، تقف ثلاثة أشجار ميتاليكية تحبس الأنفاس، تعيد إحياء شجرة عيد الميلاد التقليدية بحلّة عصرية لا تشبه سواها. وقد تم تشييد هذه المنحوتات الساحرة باستخدام المرايا الملمّعة والفولاذ المصقول لتحاكي المنحنيات والزوايا التي تتسم بها غابة صنوبر تجريدية. تشكِّل هذه التركيبات المضاءة من الداخل بأنوار متلألئة تحفاً فنّيةً مبهرة وتجسّد أعلى معايير المهارة الحرفيّة، بحيث تؤكّد على التزام دار إيلي صعب الراسخ تجاه الفخامة الكلاسيكية، ناهيك عن التزام منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة بتقديم تجارب مذهلة وذكريات تنطبع في الذهن مدى العمر.

وطيلة موسم الأعياد، يستطيع الضيوف الاستمتاع بتجربة شاي ما بعد الظهر لفترة محدودة من توقيع دار إيلي صعب. تتوفّر القائمة المتميّزة في لاونج الردهة وتشمل تشكيلةً فاخرةً من الأطايب الحلوة والمالحة من إعداد شيف الحلويات التنفيذي في المنتجع، تترافق مع أدوات مائدة من تصميم إيلي صعب.

يهيّئ هذا التعاون الفريد الأجواء لموسم احتفالي لا يُنسى، سيختبر خلاله الضيوف تجربةً تناشد الحواس وتعكس سحر الأعياد.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة oneandonlyresorts.com/the-palm/festive.

نبذة عن علامة ون آند أونلي

تُعتبر علامة ون آند أونلي عنواناً للتصميم فائق الفخامة، والتجارب الأصيلة والضيافة النابعة من القلب، وتوفّر مجموعةً استثنائيةً من المنتجعات الفريدة والمنازل الخاصة في أروع الوجهات حول العالم. يحمل كلّ منتجع سحراً وطابعاً خاصاً به، لاسيما وأنّه مُصمّم لينسجم مع الطبيعة المحيطة به والثقافة المحلية انسجاماً تامّاً. وتشمل المجموعة الحصرية وجهات فاخرة في جميع أنحاء العالم، من اليونان والمكسيك، وصولاً إلى موريشيوس ورواندا، هذا بالإضافة إلى منتجعات من المزمع افتتاحها قريباً في منطقة بيغ سكاي، مونتانا (الولايات المتحدة الأميركية) وخليج نصف القمر، وأنتيغوا. تتوفّر منازل ون آند أونلي الخاصة حالياً للبيع في كلّ من جزيرة موريشيوس، المكسيك، مونتينيغرو، مونتانا (الولايات المتحدة الأمريكية)، اليونان، ودبي (الإمارات العربية المتحدة). للمزيد من المعلومات حول مجموعة ون آند أونلي، الرجاء زيارة oneandonlyresorts.com.

نبذة عن دار إيلي صعب:

تأسّست دار إيلي صعب على يد إيلي صعب في العام 1982 في مدينة بيروت التي مزّقتها الحرب، وتُعتبَر أوّل دار أزياء لبنانية تصبح عضواً في الغرفة الوطنية للموضة الإيطالية (Camera Nazionale della Moda ) في روما عام 1997، وأحد الأعضاء الدوليّين الأوائل المنضمّين إلى الغرفة النقابية (Chambre Syndical) العريقة في العام 2003. تشتهر دار إيلي صعب بمهارتها الحرفية الاستثنائية ولمساتها الكلاسيكية واستطاعت ترسيخ مكانتها كواحدة من أهمّ دور الكوتور في العالم وأصبحت العلامة المفضّلة لدى كوكبة من المشاهير، الشخصيات الملكية والشخصيات العامة البارزة على حد سواء. تملك الدار مشاغل في كلّ من باريس، ميلانو، لندن ولبنان، إلى جانب أكثر من مئة متجر حول العالم، وتواصل تعزيز سمعتها كواحدة من العلامات الرائدة عالمياً في مجال أسلوب الحياة الفاخر، عبر تقديم تشكيلات متنوّعة بدءاً من الملابس الجاهزة، مروراً بأزياء العرائس، وصولاً إلى الأكسسوارات، النظارات، ملابس الأطفال، الساعات والعطور. علاوةً على ذلك، أطلقت دار إيلي صعب مؤخراً علامة ميزون (MAISON) في العام 2019، تضمّ مجموعات متميّزة من المفروشات والتصاميم الداخلية الحصرية للمشاريع العقارية العالمية.