هيئة دبي للطيران المدني تعرض أبرز خدماتها في «ميبا»

تشارك هيئة دبي للطيران المدني في معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، ويُتوقّع أن يستقطب الحدث في دورته لهذا العام ما يزيد على 10 آلاف زائر من 95 دولة، بمن في ذلك الشخصيات البارزة في قطاع الأعمال وكبار المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء من قطاع طيران رجال الأعمال، لاستكشاف أحدث الاتجاهات التي تشكّل مستقبل الصناعة.

وأكد محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى دوره في تعزيز مكانة الهيئة على الساحة العالمية. وقال: «تأتي مشاركتنا في معرض ميبا انسجاماً مع رؤية الهيئة لجعل دبي مطاراً للعالم، حيث نواصل جهودنا لتحقيق الريادة من خلال خلق الفرص لتعزيز الأمن والسلامة ودعم البنية التحتية لقطاع الطيران المدني».

وضمن مشاركتها، ستعرض هيئة دبي للطيران المدني أبرز خدماتها، إلى جانب تعريف الزوّار من الأفراد والشركات على آليات الحصول على هذه الخدمات، والتي تشمل: خدمة تصاريح الأنشطة التجارية لقطاع الطيران (طلب إصدار تصريح مزاولة نشاط يتعلق بقطاع الطيران)، وخدمة تصاريح هبوط الطائرات (طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة أو ركاب أو شحن)، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

كما تسعى الهيئة إلى متابعة التطورات العالمية في قطاع الطيران الخاص والطائرات ذات التصميمات الجديدة والمبتكرة، والتعرف على المتعاملين الجدد في قطاع الطيران الخاص، والتقنيات الحديثة التي لجأت إليها بعض الشركات في قطاع الطيران، إلى جانب العمل على تعزيز علاقاتها مع الشركات الأخرى المشاركة ورجال الأعمال.