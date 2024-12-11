أحمد بن سعيد: دبي مركز للتميز في طيران الأعمال

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي تواصل ريادتها مركزاً للتميز في قطاع طيران الأعمال.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح سموه الدورة العاشرة من معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، المنصة الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في معرض دبي للطيران في مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «سعدت اليوم بافتتاح الدورة العاشرة من معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، والذي يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه منطقتنا في دفع عجلة الابتكار وتعزيز الشراكات العالمية ورسم ملامح مستقبل صناعة الطيران.

وفيما تواصل دبي ريادتها كمركز للتميز في قطاع طيران الأعمال، يشكّل معرض ميبا منصة تجمع رواد الصناعة وأصحاب الرؤى في هذا المجال، بما يعزز التزامنا بمستقبل هذا القطاع الحيوي».

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تدشين منشأة شركة «إكزكيوجيت ميدل إيست» الجديدة وحظيرة طائرات شركة «كوملوكس» في «مركز محمد بن راشد للطيران» في دبي الجنوب، حيث يوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية خدمات ربط واتصال عالية المستوى، فضلاً عن كونه منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطائرات الخاصة وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والصناعات المرتبطة بها.

ويقع المشروع في دبي الجنوب الجهة المسؤولة عن تطويره، ويستضيف أيضاً مراكز للصيانة والتدريب والتعليم، ويسعى إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

وقال سموه في تدوينة أخرى: «من شأن افتتاح منشأة شركة إكزكيوجيت ميدل إيست الجديدة وحظيرة طائرات شركة كوملوكس في المركز، أن يعكس التزام دبي بتوفير بيئة مبتكرة تجمع بين الموقع الاستراتيجي والخدمات الاستثنائية، لتلبية احتياجات قطاع الطيران الخاص في عصرنا الحديث».

وأضاف سموه: «هذه المنشآت الجديدة ستوفر تجارب لا مثيل لها، تجمع بين الكفاءة والراحة، لضمان رحلات سلسة ومتميزة للمسافرين والمشغلين على حد سواء، ومع كل إنجاز جديد، نواصل العمل على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران يجمع الطموح بالاتصال والتميز».

تدشين منشأة «كوملوكس»

وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد، دشّن مشروع محمد بن راشد للطيران، المنصة المخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها بدبي، رسمياً حظيرة طائرات جديدة لشركة «كوملوكس» المتخصصة عالمياً في الطيران الخاص والمعاملات وخدمات الإنجاز.

وتم الافتتاح خلال حفل حضره خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وريتشارد جاونا، رئيس مجلس إدارة كوملوكس وجوزيف هوبر، نائب رئيس مجلس إدارة كوملوكس، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع في موقع استراتيجي داخل منطقة صيانة الطائرات التابعة لمبنى الطيران الخاص في مطار آل مكتوم الدولي بدبي الجنوب، وتوفر خدمات شاملة تتضمن حظيرة مكيفة بالكامل لتخزين الطائرات داخلياً، وموقفاً للطائرات، ومرافق مخصصة للمكاتب وورش العمل وغرف التخزين.

معرض ميبا

وشهد معرض ميبا في يومه الأول زيارة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة. ويجمع المعرض أبرز المساهمين في مجتمع طيران رجال الأعمال من أكثر من 95 دولة، مؤكداً مكانته كمنصة رائدة لطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اجتمع العارضون والزوار لاستكشاف الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالاستدامة وتقنيات طيران رجال الأعمال والاتجاهات المستقبلية التي ستشكل هذه الصناعة.

واستعرض أكثر من 145 عارضاً محلياً وإقليمياً ودولياً أحدث طائرات وتقنيات وحلول طيران رجال الأعمال التي تدعم مسار النمو القوي لهذه الصناعة، وعرض المشاركون أكثر من 30 طائرة، وتعد هذه واحدة من أبرز العروض الثابتة في تاريخ معرض ميبا، مع وجود أسماء رائدة مثل طائرات إيرباص كوربوريت جيتس، وبوينج بيزنس جيتس، وبومباردير، وداسو للطيران، وإمبراير، وجلف ستريم، وتيكسترون، وغيرها.

وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): «تشكل الدورة العاشرة من معرض ميبا لهذا العام علامة فارقة أخرى في التطور الملحوظ للطيران التجاري في المنطقة.

وشهدنا في اليوم الأول الكشف عن تقنيات مبتكرة، وحلول جديدة، وإعلانات تسهم في دفع عجلة الصناعة إلى الأمام. نفتخر بأن تكون دبي في قلب هذه المحادثات، ونتطلع إلى البناء على زخم اليوم في الأيام القادمة، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع طيران رجال الأعمال».

منصة تواصل

وتضمنت الفعاليات التي تم الإعلان عنها خلال اليوم الأول، إطلاق قسم تأجير الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية لرجال الأعمال بالاستفادة من أسطولها من طائرات جلف ستريم G650ER للطيران والمزودة باتصال ستارلينك، كما تم إطلاق أول تطبيق عربي لتأجير الطائرات النفاثة في العالم من قبل شركة فيكتور العالمية، كما طلبت شركة تأجير طائرات رجال الأعمال، IC Leasing، ومقرها دبي، طائرتها الثانية من طراز Dassault Falcon 2000LXS في المعرض، فيما أعلنت MD ONBOARD وLaerdal عن شراكة مبتكرة تهدف إلى رفع مستوى التدريب الطبي لصناعة الطيران، كما أعلنت Jetex، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطيران التنفيذي، وJoby Aviation، المطور لسيارات الأجرة الجوية الكهربائية لنقل الركاب التجاري، عن شراكة استراتيجية لإعادة تعريف الاتصال السلس لعملاء Jetex.

وباعتباره منصة مهمة للتعاون والتواصل، فإن معرض ميبا يمهد الطريق لشراكات وتعاون مشترك لدفع القطاع إلى الأمام، وقال خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل في الشرق الأوسط وأفريقيا: «لسنوات عدة، عودتنا دولة الإمارات أن تكون في طليعة الابتكار على مستوى قطاع الطيران. واليوم تعد واحدة من مراكز الطيران العالمية التي تقود النمو والازدهار».

استثمارات استراتيجية

كما انطلقت فعاليات مؤتمر BizAv Talks في اليوم الأول، وتناولت موضوع الحدود التالية لطيران رجال الأعمال، حيث التقى كبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لحضور سلسلة من الجلسات، وتناولت الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان «الطيران التجاري في الشرق الأوسط والمعادلة العالمية»، كيف ساهمت الاستثمارات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، والسياسات التقدمية، والتنويع الاقتصادي إلى إحداث تحول في طيران الأعمال.

وقال هولجر أوستهايمر، المدير العام لشركة دي سي للطيران في الفطيم: «في هذه المنطقة تختلف التوقعات طويلة المدى للبنية التحتية وبيئة الأعمال بشكل كبير عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

لقد قادت دبي نمو الطيران الإقليمي على مدار العشرين عاماً الماضية، والآن تشارك المملكة العربية السعودية أيضاً. ولا تقتصر الخطط التشريعية هنا على خمس سنوات، بل إن المزيد من الأفراد الأثرياء ينتقلون إلى المنطقة مشكلين قوة دافعة في خلق بيئة إيجابية لا مثيل لها في جميع أنحاء العالم».

وفي معرض استكشاف مكانة دبي كمركز عالمي للطيران الخاص، قال رامانديب أوبيروي، الرئيس التنفيذي لشركة فالكون لخدمات الطيران: «تعد دبي المدينة المفضلة للشركات.

ومع خمسة مدرجات سيصبح مطار آل مكتوم مركز الطيران في العالم. وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 1 سبتمبر 2023 إلى 1 سبتمبر 2024، 15,917 رحلة جوية، بزيادة تزيد على 230 % مقارنة بالفترة نفسها قبل خمس سنوات.

وقد دفعنا هذا النمو إلى الاستثمار في ثلاث حظائر جديدة في دبي، لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة ذات المستوى العالمي، كما لدينا أفضل المهندسين في مركز متكامل»، وبالنظر إلى الديناميكيات الإقليمية، كشفت جلسة «صعود السعودية - استكشاف الازدهار والفرص» عن الأسباب التي تدفع هذه الطفرة، ودراسة المحركات الرئيسية، والرؤى المستقبلية، ودور الهيئة التنظيمية في تطوير البنية التحتية.

وتناولت النقاشات الفرص الناشئة، بما في ذلك EVTOL والتنقل الجوي، إلى جانب اللوائح المتطورة، وتحديات الصيانة، واستراتيجيات تعزيز جودة الخدمة.

وقال المهندس امتياز منظري، مدير الطيران العام بالهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، خلال الجلسة: «الطيران هو مفتاح رؤية 2030، وتخطط المملكة العربية السعودية للوصول إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر بحلول عام 2030، بتكلفة 100 مليار دولار.

ويقود الطلب المرتفع في مجال السياحة والاتصال والشركات القوية هذا النمو. وفي مايو من هذا العام، أطلقنا خارطة طريق لمستقبل الطيران، وناقشنا نمو القطاع وإنشاءه 30 ألف فرصة عمل، مع تحديث اللوائح مما يؤدي إلى زيادة الحركة».

كما رحبت جلسات اليوم الأول بالمتحدثين الرئيسيين ومنهم أندريا زانيتو، الرئيس التنفيذي لشركة كوملوكس، والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة كوملوكس، وجوان جودال، الرئيسة التنفيذية لشركة تاغ افيشن يوروب، وخورخي كوليندريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب تسجيل الطائرات في سان مارينو، وبرنارد فان ميلدرز، الرئيس التنفيذي لفلاينغ غروب.

وشهد المعرض أيضاً تقديم «Luxury Boulevard» الجديد، برعاية شركة Falcon، والذي يعرض العلامات التجارية الفاخرة الأكثر شهرة في العالم إلى جانب طائرات رجال الأعمال الشهيرة، كما قدم برنامج المشغلين، برعاية الطيران السعودي الخاص، وبرنامج الضيف البلاتيني، برعاية فالكون، لقادة طيران رجال الأعمال الحاضرين فرصاً ممتازة للتواصل، مما عزز تركيز الحدث على التعاون والتواصل.