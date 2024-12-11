الإمارات للشحن الجوي تطلق منصة رقمية ذاتية الخدمة

أطلقت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن لطيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، منصتها الرقمية ذاتية الخدمة eQuote، التي توفر للعملاء البيانات والمعلومات في الوقت الفعلي، ما يتيح لهم التمتع بتجربة حجز سلسة لشحناتهم.

وتتوفر eQuote كنقطة اتصال رقمية «ذاتية الخدمة»، مما يتيح للعملاء طلب وإدارة عروض الأسعار الفورية الخاصة بشحناتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وسيتم تعميم هذا الحل الرقمي الفعال تدريجياً على مستوى العالم، علماً بأنه يتيح الحصول على عروض سعرية فورية لغالبية خدمات ومنتجات الشحن التي توفرها الإمارات للشحن الجوي، بما في ذلك الشحنات الحساسة مثل الأدوية ومنتجات الرعاية الطبية والعلوم الحياتية وشحن السيارات عالية القيمة عبر خدمات Emirates Wheels.

وتوفر المنصة للعملاء خيارات أوسع ومستويات أعلى من التحكم والمرونة للوصول إلى المنتجات والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الإمارات للشحن الجوي.

وقال ماثيو سكوت، نائب رئيس التسعير والإنترلاين في «الإمارات للشحن الجوي»: نحن حريصون على استخدام أحدث الأدوات الرقمية الموثوقة بهدف تعزيز تجربة عملائنا، حيث اعتاد المزيد من العملاء على التمتع بتجربة سريعة وسلسة، مدعومة ببيانات في الوقت الفعلي لتبسيط عملياتهم اليومية.

مشيراً إلى أن إطلاق eQuote يعد إضافة نوعية للخدمات الرقمية، تعزز من تميز خدمة العملاء الاستثنائية التي تشتهر بها الإمارات للشحن الجوي.

تعطي استراتيجية التحول الرقمي في الإمارات للشحن الجوي الأولوية لاعتماد أحدث الابتكارات بهدف تحقيق نتائج ومزايا ملموسة، ليس فقط للعملاء ولكن أيضاً لفرق العمل، ولهذا تعمل بدأب على دمج الحلول الرقمية المبتكرة في مختلف جوانب أنشطتها وعملياتها، لإطلاق العنان للقيمة الإضافية وتحسين العمليات من أجل ضمان تمتع العملاء بتجربة أكثر سلاسة.

وتماشياً مع هذا النهج، شهدت الشبكة العالمية الواسعة للإمارات للشحن الجوي نمواً كبيراً في تبني الحلول الرقمية، بحيث باتت تستأثر الآن بأكثر من 60% من إجمالي الحجوزات. وتشكل البضائع العامة أبرز الشحنات التي يتم حجزها رقمياً، تليها شحنات المواد القابلة للتلف والأدوية، ما يؤكد تميز وكفاءة المنصات الرقمية المستخدمة.

طلب متزايد

في استجابة مباشرة لهذا الطلب المتزايد، رسخت الإمارات للشحن الجوي وجودها في ثلاثة من أكبر الأسواق الرقمية، جنباً إلى جنب مع أنظمة إدارة النقل الرائدة، التي يستخدمها وكلاء الشحن في جميع أنحاء العالم بشكل متكرر، وهي: ويب كارجو وكارجو.ون وكارجو ايه آي وكارجو وايز.

ويعني هذا بالنسبة للعملاء، توفر عروض الإمارات للشحن الجوي بغض النظر عن المنصة التي يرغبون في استخدامها للحجز، مع التمتع بمجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك إمكانية الوصول المباشر لإجراء الحجوزات، والاطلاع على الجداول الزمنية، وأسعار الشحن، إلى جانب الحصول على بيانات حول سعات الشحن المتاحة في الوقت الفعلي، مما يتيح لهم إجراء الحجوزات بشكل فوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.