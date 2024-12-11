بدء العمل بمبنى الشحن الحديث في المنطقة الشرقية لمطار زايد

أعلنت مطارات أبوظبي، المشغل للمطارات الخمسة في الإمارة، أمس بدء العمل في مبنى الشحن الحديث في المنطقة الشرقية بمطار زايد الدولي. وستعمل المنشأة الحديثة التي تمتد على مساحة 90.000 متر مربع تقريباً، على تعزيز قدرات الشحن والخدمات اللوجستية في المطار بشكل كبير، مما يعزز مكانته كبوابة دولية رائدة لسلاسل التوريد العالمية والإقليمية.

وتم تصميم المبنى للتعامل مع كميات هائلة من البضائع تتراوح بين مليون و1.5 مليون طن سنوياً، لضمان تلبية الطلب المتزايد على عمليات المناولة المتخصصة لمجموعة واسعة من المنتجات.

وسيتكامل المبنى الذي يعتبر منصة النقل والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط مع البنية التحتية الحالية في منطقة التجارة الحرة اللوجستية بسلاسة تامة، وخصوصاً منطقة الفلاح، لتوفير خدمات لوجستية شاملة، بما في ذلك التجميع والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير.

وبفضل القدرات المحسنة لمبنى الشحن في المنطقة الشرقية للمطار، ستتمكن الاتحاد لخدمات المطار من تبسيط عملياتها، وتحسين كفاءة مناولة البضائع، الأمر الذي يؤدي إلى ترسيخ مكانة الاتحاد لخدمات المطار كمزود رائد في المنطقة. وسيتم بناء المبنى وفقاً للوائح أبوظبي ومبادئ الاستدامة بأبوظبي.