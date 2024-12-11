1.5 مليون درهم جوائز ذهبية من مجموعة دبي للمجوهرات في مهرجان التسوق

كشفت مجموعة دبي للمجوهرات عن حملتها الترويجية الحصرية بمناسبة الاحتفال بالنسخة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق. وتقدم الحملة جوائز ذهبية قيّمة بقيمة إجمالية 1.5 مليون درهم، إضافة إلى عروض تضفي طابعاً استثنائياً على تجربة التسوق.

وتتيح الحملة للمتسوقين الذين ينفقون 1,500 درهم أو أكثر بالمتاجر المشاركة فرصة دخول سحوبات أسبوعية على جوائز ذهبية. وسيتم منح كيلوغرام ذهب كل أسبوع، موزعاً على 20 رابحاً على مدار الحملة، حيث يحصل الفائز على ربع كيلوغرام من الذهب. وستُجرى السحوبات أيام 13، 20، و27 ديسمبر، إضافة إلى 3 و12 يناير 2025.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق بالمجموعة: «مهرجان التسوق محطة رئيسية تسلط الضوء على مكانة دبي عاصمة عالمية للذهب والمجوهرات. وهذه الحملة انعكاس لالتزامنا الدائم بدعم قطاع التجزئة وتقديم تجارب تسوق تُثري حياة عملائنا».