«سيليستيال» تحتفل بأولى رحلاتها إلى خصب وصير بني ياس وأبوظبي

أعلنت سيليستيال، شركة الرحلات البحرية عن رحلتها الأولى إلى خصب (عُمان) وجزيرة صير بني ياس وأبوظبي مع إقامة حفل تبادل اللوحات التقليدي.

وجرت الزيارات كجزء من الرحلة الأولى لسيليستيال التي تحمل اسم أيام الصحراء، وهي رحلة بحرية لمدة 7 ليالٍ على متن السفينة اسيليستيال جورني، والتي انطلقت من الدوحة في 30 نوفمبر، في أولى زياراتها إلى المنطقة. وحضر المراسم ممثلون عن سيليستيال، بمن فيهم كريس ثيوفيليديس، الرئيس التنفيذي لشركة سيليستيال؛ والقبطان جورج كومبيناس، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات؛ إضافة إلى مسؤولي الموانئ المحلية.

وقال كريس ثيوفيلديس: من خلال إضافة سفينتنا الثانية سيليستيال ديسكافري التي سترسو في أبوظبي العام المقبل، نتطلع إلى مواصلة تسليط الضوء على العروض الاستثنائية التي تتميز بها المنطقة". ويستمر برنامج سيليستيال في الخليج العربي حتى مارس 2025، ثم يعود مرة أخرى لموسمين شتويين آخرين.

وتنضم سيليستيال ديسكافري إلى رحلة سيليستيال جورني في المنطقة بنهاية عام 2025، حيث ستبحر في رحلات آيكونك أرابيا لمدة ثلاث ليالٍ في عطلة نهاية الأسبوع ذهاباً وإياباً من أبوظبي، وتتوقف في الدوحة وجزيرة صير بني ياس، إضافة إلى رحلات آيكونك أرابيا لمدة أربع ليالٍ في منتصف الأسبوع، التي تبحر ذهاباً وإياباً من أبوظبي وتتوقف في الفجيرة ومسقط وخصب.