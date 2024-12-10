طيران الإمارات تتوقع 88 ألف مسافر على الرحلات المغادرة يومياً أواخر ديسمبر

دعت طيران الإمارات عملاءها إلى التخطيط لسفرهم خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تشهد أعداد المغادرين خلال موسم الأعياد نمواً ملحوظاً عن العام الماضي، والذي شهد مغادرة أكثر من 75 ألف عميل من عملاء طيران الإمارات مطار دبي الدولي يومياً، ولكن في 2024، تتصاعد هذه الأعداد إلى 89 ألف عميل في بعض الأيام، ما يمثل زيادة بنسبة 20 % تقريباً.

وتتوقع طيران الإمارات أن تصل حركة المسافرين إلى الذروة في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر، وكذلك من 20 إلى 22 ديسمبر قبل عيد الميلاد، في حين من المتوقع أن يغادر أكثر من 88 ألف عميل يومياً، أيام الجمعة 27 و28 و29 ديسمبر قبل ليلة رأس السنة الجديدة.

وأوصت طيران الإمارات عملاءها بالوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد الرحلة ومتابعة موعد صعودهم إلى الطائرة لضمان وصولهم إلى بوابة المغادرة في الوقت المحدد. كما يمكن للمسافرين الاستفادة من مجموعة واسعة من خيارات إنهاء إجراءات السفر وتسليم الأمتعة، بدءاً من خدمة متجر السفر وإنجاز إجراءات السفر في المدينة، ومناطق إنهاء إجراءات السفر في الدرجتين الأولى والأعمال التي تم تجديدها حديثاً في مطار دبي الدولي، وخدمات إنهاء إجراءات السفر الخاصة في المنزل ومرافق إنهاء إجراءات السفر عن بعد.

ودعت طيران الإمارات عملاءها لتنزيل تطبيق طيران الإمارات للحصول على تفاصيل الرحلة وإدارة الحجز وتعديله، وتنزيل النسخة الرقمية لبطاقة الصعود إلى الطائرة والمتوفرة لمعظم الوجهات، والحصول على إشعارات حول حالة الرحلة، والاطلاع على قوائم الطعام على الرحلة، وطلب الوجبة مسبقاً في درجة الأعمال، وحجز خدمة السيارة مع سائق، وحتى الاختيار المسبق للأفلام والتخطيط لها للمشاهدة عبر نظام الترفيه الجوي ice. ويمكن للعملاء أيضاً إنجاز إجراءات السفر عبر الموقع Emirates.com. ويتاح للعملاء إنجاز إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.

ويمكن تسليم الأمتعة قبل 24 ساعة من موعد المغادرة. كما يمكن للمسافرين تجربة مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة، وحتى 4 ساعات قبل الرحلة.

علماً بأنه يمكن للمسافرين التمتع بخدمات المركز من الساعة 8 صباحاً إلى 10 ليلاً يومياً، سواء من خلال أكشاك الخدمة الذاتية، أو في منصات إنجاز إجراءات السفر التي يعمل بها موظفو الناقلة، أو بمساعدة «سارة»، أول روبوت لإنجاز إجراءات السفر في العالم. كما يمكن إنجاز إجراءات السفر في عجمان، وكذا إنجاز إجراءات السفر من المنزل. ويمكن للعملاء اختيار استخدام أكشاك طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر ذاتياً في المطار إذا لم يكونوا قد قاموا بتسجيل الوصول عبر الإنترنت.