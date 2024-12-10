«اكسو بلانيت سيتي» في القرية العالمية لمحاكاة الفضاء

رحبت القرية العالمية بالضيوف، لتجربة وجهتها الترفيهية الجديدة «اكسو بلانيت سيتي»، التي تحاكي الفضاء، ويجري تقديمها للمرة الأولى في الموسم الـ 29 الجاري.

وتضم «اكسو بلانيت سيتي» سلسلة من الأنشطة المشوّقة والمذهلة، التي تجذب الضيوف من جميع الأعمار، حيث تدعوهم للانغماس في تجربة فريدة من نوعها، تحاكي الفضاء، تمتزج بها أحدث التقنيات التكنولوجية، مع مؤثرات فريدة لتحفيز الحواس، من خلال الأنشطة المتنوعة التي تطرحها، وهي «متاهة المرايا»، و«جرافيتي فورتكس»، و«5 سينما»، و«جالاكسي هانتر»، و«نيو فلايت فلاينج ثياتر».

تنطلق التجربة مع «متاهة المرايا»، وتسير على شكل رحلة مدهشة وخاطفة للأنظار، تتيح للضيوف من خلالها فرصة استكشاف عوالم مائية، والسير مجازياً ضمن الكون والغابات.

وبالنسبة لمحبي المغامرات، تقدّم الوجهة الترفيهية الجديدة «اكسو بلانيت سيتي»، تجربة «جرافيتي فورتكس»، التي توفّر للضيوف فرصة مشوّقة، يحفّزون بها حواسهم، ويُدعى الضيوف خلالها للدخول إلى نفق ساحر.

تعكس تجارب أنشطة «اكسو بلانيت سيتي» آفاقاً جديدة، وممّا يزيد من تألقها، هي تجربة «5D سينما»، التي تضم شاشة منحنية بزاوية 30 درجة، ومقاعد ديناميكية تستوعب حتى 36 ضيفاً.