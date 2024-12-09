طيران الإمارات تتوقع 88 ألف مسافر يومياً قبل "رأس السنة"

دعت طيران الإمارات عملاءها بالتخطيط لسفرهم خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تشهد أعداد المغادرين خلال موسم الأعياد نمواً ملحوظاً عن العام الماضي والذي شهد مغادرة أكثر من 75 ألف عميل من عملاء طيران الإمارات مطار دبي الدولي يومياً.

وأفادت الناقلة في بيان صحفي اليوم، أنها تتوقع أن تتصاعد هذه الأعداد إلى 89 ألف عميل في بعض الأيام، ما يمثل زيادة بنسبة 20% تقريباً.

وتتوقع طيران الإمارات أن حركة المسافرين سوف تصل إلى الذروة في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر، وكذلك من 20 إلى 22 ديسمبر قبل عيد الميلاد، في حين من المتوقع أن يغادر أكثر من 88 ألف عميل يومياً 27 و28 و29 ديسمبر قبل ليلة رأس السنة الجديدة.