فنادق سيتي سيزنز تعقد اتفاقية امتياز مع «هيلتون»

وقعت مجموعة فنادق سيتي سيزنز، اتفاقية امتياز مع هيلتون العالمية. وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة فنادق سيتي سيزنز، إننا نتطلع إلى الاستفادة من موارد علامة هيلتون القوية وانتشارها العالمي لدفع عجلة النمو المستقبلي. وهذه الشراكة هي الاتفاقية الثالثة منذ نوفمبر 2023، والتي ستشهد انضمام مجموعة من فنادق سيتي سيزنز إلى محفظة هيلتون الواسعة تحت علامتها التجارية الرئيسية، مما يعزز بشكل كبير من مكانة سيتي سيزنز ويوسع من حضور هيلتون بمواقع رئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

واتفق الطرفان على استفادة سيتي سيزنز من حقوق ملكية العلامة التجارية العالمية لهيلتون وخبرتها التشغيلية وبرنامج ولاء الضيوف هيلتون أونورز.