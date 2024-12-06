«دبي سفاري بارك» تطلق جولات ليلية فريدة على مستوى المنطقة

أعلنت «دبي سفاري بارك» تمديد ساعات عملها لإطلاق جولات السفاري الليلية، الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة، والتي ستتيح لسكان دبي وزوارها فرصة فريدة لاكتشاف أسرار الحياة البرية وسلوك الحيوانات في أجواء ليلية آسرة.

وستنظم جولات السفاري الليلية، التي تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة المسائية المميزة، خلال فترة محدودة تمتد من 13 ديسمبر الجاري إلى 12 يناير 2025. وستوفر الساعات الإضافية للزوار فرصة مميزة للتفاعل مع الحيوانات بطرق جديدة وغير مسبوقة داخل وجهة الحياة البرية الأبرز في دبي.

وتتضمن التجربة تنظيم جولتي سفاري ليليتين بقيادة مرشدين متخصصين في الحياة البرية، حيث سيحظى الزوار بفرصة استثنائية لمشاهدة أكثر من 90 نوعاً من الحيوانات عن قرب، لاستكشاف تفاصيل حياتها الليلية وسلوكياتها الفريدة، كما ستشمل الفعاليات مجموعة من العروض الحية المبهرة، من بينها عرض النار الأفريقي وعرض أضواء النيون المميز.

وسيحظى الضيوف بفهم أعمق حول القدرات المذهلة للحيوانات على التكيف مع بيئتها الليلية. وتشمل هذه القدرات تعزيز الرؤية في الظلام، واستخدام تحديد الموقع بالصدى، إلى جانب تطور حواس الشم والسمع لتلبية احتياجاتها في أجواء الليل. وسيشهد الزوار لحظات استثنائية أخرى، مثل تصاعد زئير الأسود في ساعات الليل، وزيادة نشاط أفراس النهر القزمية التي تفضل التحرك تحت ضوء القمر.

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: «تسعى دبي سفاري بارك إلى تقديم تجربة تعليمية فريدة تسلط الضوء على عجائب عالم الحيوان. ولا شك أن جولات السفاري الليلية الأولى من نوعها في المنطقة، ستفتح آفاقاً جديدة لاستكشاف عالم الحياة البرية في أوقات لم تكن متاحة من قبل، حيث ستوفر هذه التجربة فرصة استثنائية للغوص في أسرار الحياة الليلية للحيوانات والتعرف عن قرب على جهودنا المتواصلة في رعاية هذه الكائنات، سواء في ساعات النهار أو الليل. ونأمل أن تسهم التجربة في ترسيخ فهم أعمق وتقدير أكبر للحياة البرية وتلهم جيلاً جديداً من الأفراد الملتزمين بحماية ورعاية الحيوانات في منطقتنا».

وأضاف: «تأتي هذه التجربة الفريدة في توقيت مثالي يتزامن مع موسم الذروة السياحي في الدولة، لتقدم للمقيمين والزوار على حد سواء فرصة استثنائية تضيف بعداً جديداً إلى أنماط الحياة المليئة بالحيوية التي تتميز بها دبي، كما تعزز هذه المبادرة من مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة، حيث تجسد هذه المبادرة مثالاً جديداً على التزام دبي المستمر بتجاوز التوقعات، وتقديم تجارب لا تنسى تلبي تطلعات الجميع».

وتضع دبي سفاري بارك رعاية الحيوانات وحمايتها على رأس أولوياتها، حيث تم اعتماد إجراءات مدروسة لضمان الحفاظ على النظام البيئي والروتين الطبيعي للحيوانات أثناء التجارب الليلية. وتم اختيار الأنواع التي تنشط خلال ساعات المساء فقط لتكون جزءاً من هذه التجربة، ما يمنح الزوار فرصة استثنائية لمشاهدة الحيوانات في بيئتها الليلية الطبيعية بأدق تفاصيلها.

وتُقام جولات السفاري الليلية، إلى جانب التجارب المسائية الأخرى حصرياً خلال الفترة الممتدة من 13 ديسمبر الجاري إلى 12 يناير المقبل، وذلك من الساعة 6:00 وحتى 8:00 مساءً.