دبي سادس أفضل وجهة سياحية عالمية لعام 2025

احتلت دبي المرتبة السادسة بين أفضل الوجهات السياحية العالمية لعام 2025، وفقاً لتقرير حديث أعدته مجموعة «أكور» العالمية المتخصصة في مجال الضيافة.

وحلّل فريق «أكور» بيانات البحث لمدة عامين لأكثر من 200 وجهة، وكانت دبي ضمن أفضل عشر وجهات.

وحصلت دبي على درجة وجهة سياحية رائجة بلغت 93.13 من أصل 100 درجة، متفوقة على مدن مثل لندن وبالي وحتى باريس، التي دخلت جميعها القائمة ضمن أفضل 20 وجهة.

ومن جهة أخرى، سجلت دبي زيادة عدد الزوار الدوليين، في الربع الثالث من عام 2024، إذ بلغ عددهم 3.98 مليون، مقارنة ب 3.85 مليون في الربع الثالث من عام 2023، أي بنسبة زيادة بلغت حوالي 3.4%. كما تظهر الإحصائيات، مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022، الذي سجل 3 ملايين زائر فقط، نمواً قوياً بنسبة 32.7%.

على صعيد الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، استقطبت دبي 13.3 مليون زائر دولي في عام 2024، مقارنة ب 12.4 مليون خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 7.3%.

ويعكس هذا النمو مكانة دبي وجهة سياحية عالمية.واستقبلت إمارة دبي 9.31 مليون زائر دولي، خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة 9%، مقارنة مع 8.55 مليون زائر، خلال النصف الأول من عام 2023.

وفي العام نفسه، استقبلت دبي أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي وبزيادة 19.4%، مقارنةً بالرقم المسجل في عام 2022 الذي بلغ 14.36 مليون زائر، كذلك تجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الزوار البالغ 16.73 مليون زائر، عام 2019، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.