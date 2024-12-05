"إياتا": ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 7.1% في أكتوبر

أظهرت بيانات السفر الجوي العالمي لشهر أكتوبر الماضي، الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ارتفاع إجمالي الطلب على السفر بنسبة 7.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، وارتفاع السعة الإجمالية التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 6.1% على أساس سنوي.



وارتفع الطلب الدولي على السفر، الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، بنسبة 9.5% مقارنة بأكتوبر 2023، وزادت السعة بنسبة 8.6% على أساس سنوي، فيما ارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 3.5% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، وزادت السعة بنسبة 2% على أساس سنوي.

وسجلت جميع المناطق نمواً في أسواق الركاب الدولية في أكتوبر 2024 مقارنة بأكتوبر 2023، وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 17.5% في الطلب على أساس سنوي، مع ارتفاع السعة بنسبة 17.2%.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة بنسبة 8.7% في الطلب على أساس سنوي، وزيادة في السعة بنسبة 7.3%، كما حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 2.2% في الطلب على أساس سنوي، وارتفاعاً في السعة بنسبة 2.5%، فيما سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة بنسبة 3.2% في الطلب على أساس سنوي، مع نمو السعة بنسبة 2.9%، وشركات الطيران في أمريكا اللاتينية نمواً بنسبة 10.9% في الطلب على أساس سنوي، وارتفاعاً في السعة بنسبة 11.6%.

وسجلت شركات الطيران الإفريقية زيادة بنسبة 10.4% في الطلب على أساس سنوي، وزيادة في السعة بنسبة 5.3%.





