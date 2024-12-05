مجموعة دبي للمجوهرات تحتفي بمهرجان التسوق بجوائز 1.5 مليون درهم

كشفت مجموعة دبي للمجوهرات عن حملتها الترويجية الحصرية بمناسبة الاحتفال بالنسخة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق. وتقدم الحملة جوائز ذهبية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون درهم.

وتتيح الحملة للمتسوقين الذين ينفقون 1.500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة فرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية للفوز بجوائز ذهبية. وسيتم منح كيلوغرام من الذهب كل أسبوع، موزعاً على إجمالي 20 رابحاً على مدار الحملة، حيث يحصل كل فائز على ربع كيلوغرام من الذهب. وتجرى السحوبات أيام 13، 20 و27 ديسمبر، إضافة إلى 3 و12 يناير 2025.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق بمجموعة دبي للمجوهرات: المهرجان محطة رئيسية تسلط الضوء على مكانة دبي عاصمة عالمية للذهب والمجوهرات. وتشارك بالحملة أكثر من 85 علامة تجارية رائدة للمجوهرات من خلال 275 متجراً بجميع أنحاء دبي. وإضافة إلى الجوائز الذهبية، توفر المتاجر المشاركة عروضاً إضافية تشمل خصومات حتى 50% على مجموعة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ.