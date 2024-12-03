«يورو وينجز» الألمانية توسع شبكتها إقليمياً عبر الإمارات

أعلنت يورو وينجز، الخطوط الاقتصادية التابعة لمجموعة لوفتهانزا، توسيع شبكة وجهاتها وإضافة وجهات جديدة ضمن خططها لشتاء 2024 - 2025، حيث ستعزز الوجهات الجديدة الربط الجوي بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من عدة مدنٍ ألمانية عبر رحلات مباشرة إلى الإمارات ودبي ومنها إلى الأقاليم في المنطقة.

ويأتي إعلان يورو وينجز عن وجهاتها الشتوية الجديدة بعد نجاح الرحلات التي أطلقتها بين ألمانيا ودبي، والتي شهدت إقبالاً واسعاً خلال الفترة الماضية. وتعتزم الشركة مضاعفة عدد رحلاتها من ألمانيا إلى دبي اعتباراً من هذا الشتاء، عبر رحلات يومية من برلين، وأربع رحلات أسبوعية من شتوتغارت، كما ستضيف الشركة كولونيا-بون كوجهة انطلاق جديدة إلى دبي من خلال ثلاث رحلات أسبوعياً.

وأعلنت يورو وينجز إطلاق رحلات جديدة إلى جدة والقاهرة . واعتباراً من هذا الشتاء، ستسيّر الشركة ثلاث رحلات أسبوعية من كل من برلين وكولونيا-بون إلى جدة التي لها أهمية استراتيجية باعتبارها البوابة الرئيسية لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم.

من جهة أخرى، قامت الشركة بتشغيل رحلتين أسبوعياً من دوسلدورف إلى العاصمة المصرية القاهرة.