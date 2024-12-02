أجندة حافلة بالفعاليات في معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة بدبي

تنطلق فعاليات دورة عام 2024 من معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، وذلك على أرض مطار آل مكتوم الدولي يوم 10 ديسمبر الجاري وتتواصل لمدة 3 أيام.

وحرصت الجهات المنظمة لدورة العام الجاري على إثراء المعرض بأجندة جديدة لتحفيز المناقشات، وذلك بمشاركة عدد من قادة القطاع والجهات العارضة الجديدة. ومن المتوقع أن تستقطب دورة هذا العام ما يزيد على 145 جهة عارضة وأكثر من 10 آلاف زائر من 95 دولة. وبوصفه أبرز فعاليات طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستضيف المعرض في دورته العاشرة قادة القطاع والمبتكرين وصناع القرار العالميين، بهدف مناقشة مجموعة من الموضوعات الرئيسية، بما فيها الاستدامة وتقنيات طيران رجال الأعمال والتوجهات المستقبلية التي من شأنها رسم ملامح القطاع.

وتشمل المزايا الجديدة في دورة هذا العام الجناح المتقدم للنقل الجوي، وستارت أب هاب، المساحة المخصصة للشركات الناشئة لتسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تؤثر في قطاع طيران رجال الأعمال، إضافة إلى لاقجري بوليفارد، برعاية فالكون، والذي سيوفر لأصحاب الملاءات المالية العالية والعملاء من أصحاب الثروات منصة حصرية للتعرف على أبرز العلامات التجارية والطائرات عالمية المستوى.