«التنمية السياحية بعجمان» تبدأ جولة ترويجية في الدول الإسكندنافية

أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان بدء جولة ترويجية برئاسة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، تشمل الدول الإسكندنافية (الدنمارك والسويد والنرويج)، وتستمر لغاية 7 ديسمبر المقبل. وتهدف هذه الزيارة إلى مواصلة مساعي الترويج العالمي للإمارة والتعريف بمعالمها السياحية العديدة والعروض والفعاليات التي تحتضنها، وتسليط الضوء على أبرز العوامل التي تجعل من عجمان مقصداً سياحياً عالمياً مميزاً.

وتتضمن الجولة زيارة مدن كوبنهاغن وستوكهولم وأوسلو لاستكشاف آفاق التعاون المستقبلي مع ممثلي القطاع السياحي فيها، وبحث إمكانيات عقد اتفاقيات وشراكات بناءة لتعزيز التعاون السياحي مع الدول الإسكندنافية وتشجيع مواطنيها على زيارة عجمان والاستمتاع بغنى طبيعتها ومقاصدها الثقافية والتاريخية، والتعرف على وجهاتها ومشاريعها السياحية الجديدة.

وقال محمود خليل الهاشمي: «تأتي هذه الجولة التعريفية في إطار التزام الدائرة بتنمية السياحة في عجمان، وتسليط الضوء على المقومات التي تتميز بها الإمارة والتجربة المتفردة التي تتيحها للسياح من مختلف أنحاء العالم.

ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى تطوير التعاون مع الشركات السياحية الإسكندنافية، وتعزيز تدفق السيُاح من الأسواق الأوروبية إلى الإمارة، وترسيخ الحضور المتميز للإمارة على الخريطة السياحية الإقليمية والعالمية».

وتأتي هذه الجولة استمراراً لجهود الدائرة في تعزيز الجاذبية السياحية للإمارة، وتتيح آفاقاً واسعة لتطوير الخدمات السياحية وتعزيز تجربة السائحين، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة مع الدول المستهدفة. ويكتسب تعزيز الإقبال السياحي من الدول الاسكندنافية أهمية كبيرة في زيادة أعداد الزوار القادمين إلى عجمان، ورفع الإيرادات السياحية بما يدعم النمو المستدام للقطاع السياحي في الإمارة.

وتعمل دائرة التنمية السياحية بعجمان جاهدة على ترسيخ المكانة السياحية الفريدة للإمارة عبر إجراء جولات ترويجية في الأسواق العالمية المختلفة لرفع الوعي حول المقومات السياحية التي تتمتع بها الإمارة، حيث تسعى إلى استقطاب المزيد من السياح والزوار تطبيقاً لرؤية الإمارة الطموحة في أن تصبح مركزاً سياحياً بارزاً على مستوى العالم.