فرصة كبيرة للاستفادة من تمديد «3 أيام من التخفيضات الكبرى»

تختتم اليوم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ما يمثل فرصة أخيرة للاستفادة من الأسعار المخفضة التي تقدمها، والتي تصل إلى 90 % على العديد المنتجات لنحو 500 علامة تجارية وفي أكثر من 3000 متجر، وجميعها تخفض أسعارها احتفالاً بعيد الاتحاد الـ53، وذلك حتى اليوم.

ويمكن للجمهور الاستفادة من هذه التخفيضات في يومها الأخير الذي تم تمديده بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات للحصول على منتجاتهم المفضلة بأسعار مذهلة، مع عروض استثنائية على تشكيلة واسعة منها، بما في ذلك مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية، والأزياء، والرياضة، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، ولوازم الأطفال، والألعاب، وغيرها الكثير.

وتتوفر تخفيضات حصرية وعروض مذهلة ليوم واحد فقط على مجموعة من العلامات التجارية، تشمل أرماني إكستشينج، وباث آند بودي ووركس، وبيفرلي هيلز بولو كلوب، وبيركنستوك، وبلومنغديلز، وكالفين كلاين، وشارلوت تيلبوري، وكوتش، وداماس، ودانييل ويلينغتون، وغاليري لافاييت، وجس، وإتش آند إم، وهارفي نيكولز، وايكيا، وليغو، ولولوليمون، ومانولو بلاهنك، ومايكل كورس، وموشينو، وأوكلي، وسامسونج، وشرف دي جي، وستيف مادن، وتوري برش، وفيكتوريا سيكرت، وفيرجن ميغاستور، وغيرها الكثير.

ويمكن للمتسوقين الراغبين بالاستفادة من هذه العروض التوجه إلى مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة الشهيرة في المدينة، بما في ذلك ممشى الخوانيج، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيركل مول، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة، ومول الإمارات، وميركاتو، ونخيل مول، والواحة مول، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وذا أوتلت فيليدج، ووافي، وغيرها الكثير.