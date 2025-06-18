«طيران الإمارات» تعود للمشاركة بمعرض باريس

عادت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، للمشاركة في الدورة الخامسة والخمسين من معرض باريس الدولي للطيران، والذي تتواصل فعالياته حتى الغد، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً عن هذا الحدث، حيث تستعرض الناقلة طائرتها الأحدث من طراز إيرباص A350، والتي تتميز بتصميم المقصورة الجديد كلياً، وأحدث الديكورات الداخلية، والتقنيات المتطورة التي تعتمدها الناقلة.

ويحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف مقصورات درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة الجديدة، إلى جانب المقصورة الرحبة والأنيقة للدرجة السياحية.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «نحن سعداء بمشاركتنا في معرض باريس للطيران، لنعرض أفضل ما توصلت إليه تجربة السفر الجوي على واحدة من أهم المنصات في روزنامة معارض صناعة الطيران.

وتعكس عودتنا إلى أهم معرض طيران في فرنسا، التزام طيران الإمارات الراسخ بدعم صناعة الطيران في الدولة، ليس فقط من خلال عملياتنا اليومية، بل أيضاً عبر استثماراتنا المتواصلة ضمن سلسلة التوريد الكاملة لقطاع الطيران في فرنسا».

وتخدم طيران الإمارات العاصمة الفرنسية باريس بـ21 رحلة أسبوعياً، تشمل ثلاث رحلات يومية بطائرات A380، بالإضافة إلى رحلة يومية بطائرة A380 إلى مدينة نيس، ورحلة يومية بطائرة A350 إلى مدينة ليون. كما تُعد طيران الإمارات أول ناقلة جولة دولية وأيضاً الوحيدة التي تُسيّر طائرة A380 إلى مطار نيس كوت دازور.

وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، اضطلعت طيران الإمارات بدور محوري في دعم قطاع الطيران في فرنسا وتعزيز حركة التجارة والسياحة بين الجانبين. وتشمل أبرز استثمارات الناقلة في فرنسا خلال السنوات الثلاثين الماضية دعم آلاف فرص العمل في شركات مثل إيرباص، سافران، تاليس وغيرها، من خلال طلبيات طيران الإمارات لطائرات A350 وA380.

ومنذ انطلاقتها عام 1985، استثمرت طيران الإمارات أكثر من 114 مليار يورو (130 مليار دولار) لشراء 254 طائرة من إيرباص مختلفة. وتعتبر طيران الإمارات من أهم عملاء شركات التصنيع الفرنسية، إذ تعتمد في تشغيل أسطولها على إطارات «ميشلان»، ومكونات الطائرات والمقاعد من «سافران»، وأنظمة الطيران الإلكترونية من «تاليس»، وغيرها.

وفي 2023، أعلنت الناقلة عن سلسلة من العقود مع شركة سافران بقيمة تتجاوز مليار يورو (1.14 مليار دولار)، من بينها صفقة بـ896 مليون يورو (مليار دولار) لتزويد أسطولها الجديد من طائرات A350، وبوينغ 777X-9، وطائرات بوينغ 777-300ER الحالية بمقاعد الجيل الجديد من «سافران».

واستثمرت الناقلة كذلك أكثر من 322 مليون يورو (367.5 مليون دولار) في نظام «AVANT Up» الترفيهي المتطور من شركة تاليس، والمخصص لطائراتها الجديدة من طراز A350. وتُوفّر «الإمارات للشحن الجوي» سعة شحن أسبوعية بين مطار آل مكتوم الدولي، ومطاري باريس شارل ديغول وليون سانت إكزوبيري.

وتُسهم «طيران الإمارات» مباشرة بأكثر من 189 مليون يورو (215 مليون دولار) سنوياً في الاقتصاد الفرنسي، من خلال إنفاقها التشغيلي على الوقود، ورسوم عبور الأجواء، والوجبات الجوية، ورسوم الهبوط والمناولة، وإقامة الطواقم، ورواتب الموظفين، والإعلانات والرعاية.

وفقاً لتقرير لـ«فرونتير إيكونوميكس»، بلغت مساهمة رحلات «طيران الإمارات» من وإلى فرنسا في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي نحو 643 مليون يورو (693.6 مليون دولار)، كما ساعدت في دعم 6720 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في فرنسا.