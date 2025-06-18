«العربية للطيران» تفتتح مركزاً لتسجيل السفر في البرشاء مول بدبي

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، افتتاح أحدث مراكزها لتسجيل السفر داخل المدينة في البرشاء مول بدبي. ويأتي هذا التوسع بهدف تزويد المسافرين من مطار الشارقة الدولي ومطار زايد الدولي، بتجربة سفر أكثر راحة ومرونة، ويرتفع بذلك عدد مراكز تسجيل السفر التابعة للناقلة إلى 14 مركزاً منتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتتيح خدمة «مركز المدينة لتسجيل السفر» للمسافرين إيداع حقائبهم واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة ابتداءً من 48 ساعة وحتى 8 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، مما يساهم في اختصار الوقت في المطار .

وتُطبق رسوم خدمة قدرها 20 درهماً لكل مسافر. ويعمل المركز الجديد يومياً من 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً. والمركز الجديد هو ثاني مراكز تسجيل السفر التابعة للعربية للطيران في دبي، لينضم إلى شبكة متنامية من المراكز المنتشرة بالشارقة وأبوظبي والعين وعجمان ورأس الخيمة.