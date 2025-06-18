«جيت بلو» تُقلص أعداد الرحلات وتنفذ برنامجاً لخفض التكاليف

تنفذ شركة «جيت بلو» الأمريكية للطيران منخفض التكلفة مجموعة من التدابير الرامية لخفض التكاليف التشغيلية، منها تقليص أعداد رحلات الطيران، وسط تضاؤل احتمالات تحقيق التعادل المالي هذا العام، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي».

واطلعت الشبكة على مذكرة أرسلتها «جوانا جيراغتي» الرئيسة التنفيذية للشركة إلى الموظفين أول من أمس، أعربت فيها عن أملها في انتعاش الطلب والحجوزات، لكنها أشارت إلى أن هذا الانتعاش، لو حدث، لن يُعوّض الخسائر التي تكبدتها الشركة هذا العام، وسيستغرق التحول للربحية وقتاً أطول من المتوقع.

وأوضحت «جيراغتي» أن هذا الوضع يعني مواصلة «جيت بلو» الاعتماد على الاقتراض لتوفير السيولة والحفاظ على استمرارية أعمالها.

وورد في المذكرة أن «جيت بلو» ستُخفّض رحلاتها في غير أوقات الذروة، وتُقلص المسارات غير المُربحة، وستوقف مؤقتاً خطط تحديث 4 طائرات «إير باص» من طراز «إيه 320» مع تعليق عملها في المرحلة الراهنة. وعلاوة على ذلك، تعمل الشركة على تقييم خطط التوظيف، وقد تلجأ إلى دمج بعض المناصب القيادية، وخفض الإنفاق على السفر.