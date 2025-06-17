ناقلات وطنية تستأنف رحلاتها إلى الأردن ولبنان

أعلنت ناقلات وطنية عن استئناف رحلاتها إلى كل من الأردن ولبنان، مع بعض التعديل في توقيت الرحلات. وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: يستمر تعليق الرحلات إلى كل من إيران والعراق وإسرائيل وسوريا حتى تاريخ 20 يونيو، كما نتابع عن كثب الوضع في الأردن ولبنان، حيث ستستأنف الرحلات إلى هاتين الوجهتين كعمليات نهارية اعتباراً من اليوم. ويستمر تعليق رحلات «فلاي دبي» إلى مينسك وسانت بطرسبرغ حتى اليوم. وأضاف: أعدنا تشغيل الرحلات عبر شبكتنا حيثما سمحت الظروف بذلك، ونواصل متابعة الأوضاع عن كثب وتقييم عملياتنا مع تطور المستجدات.

كما أعلنت «الاتحاد للطيران» أنها ستقوم باستئناف تشغيل الرحلات الجوية بين أبوظبي وعمان في الأردن، وبين أبوظبي وبيروت في لبنان للرحلتين، اليوم مع تعديل في توقيت الرحلات. وقالت الشركة في بيان: يرجى من المسافرين على متن هذه الرحلات التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، كما يرجى التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة «إدارة الحجز» للحصول على آخر التحديثات.

وطلبت الشركة من مسافريها الراغبين في تغيير ترتيبات سفرهم الاتصال بمركز الاتحاد للطيران أو التواصل مع وكلاء السفر. وأضافت: يستمر تغيير مسار عدد من الرحلات نظراً لإغلاق المجال الجوي في بعض أنحاء المنطقة. إننا نراقب الوضع باستمرار، ونبقى على اتصال مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.