وجهات دبي الترفيهية تحتفل بعيد الاتحاد الـ 53

تستعد أبرز الوجهات الترفيهية في دبي، بما فيها ذا جرين بلانيت دبي وحديقة وايلد وادي المائية وروكسي سينما، للاحتفال بفعاليات عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات، عبر مجموعة فريدة من الأنشطة والفعاليات والعروض الحصرية التي تضمن للعائلات أوقاتاً حافلة بالتجارب والمغامرات الترفيهية والتعليمية الاستثنائية، إلى جانب أنها ستطرح عروضاً مميزة بهذه المناسبة.

كما أعلنت دبي باركس™ آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه في دبي، عن فعالياتها وعروضها الترفيهية الغامرة ضمن احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات.

حيث تدعو العائلات والأصدقاء للاستمتاع بما ستوفره وجهاتها المختلفة التي تشمل ريال مدريد ورلد وموشنجيت دبي وحديقة ليجولاند دبي الترفيهية وريفرلانددبي من أجواء احتفالية خاصة بمناسبة عيد الاتحاد، لتتيح لضيوفها أوقاتاً حافلة بالمتعة خلال هذه المناسبة الوطنية.

وسترحب «ذا جرين بلانيت™ دبي»، الغابة الاستوائية الداخلية المطيرة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، بضيوفها لاستكشاف أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات التي تحتضنها القبة البيولوجية المؤلفة من 4 طوابق.

وكجزء من الأنشطة والفعاليات التي ستحتضنها الوجهة خلال احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 53، سيحظى الضيوف الصغار بهدايا تحمل ألوان العلم الإماراتي، ومجموعة من القطع الفنية والحرفية المستوحاة من ألوان العلم، والاستمتاع برسم الحناء بألوان العلم الإماراتي مجاناً والتلذذ بتشكيلة من الحلويات العربية.

وسيستمتع ضيوف حديقة وايلد وادي المائية بأكثر من 30 لعبةً ومرفقاً ومنزلقة مائية فريدة على خلفية فندق برج العرب الشهير، واستكشاف لعبة Master Blasters المثيرة أو تجربة رحلة جحا للاسترخاء في أحضان النهر المتهادي.

كما تستعد روكسي سينما، للاحتفال بيوم الاتحاد، حيث سيكون رواد السينما مدعوين في 2 و3 ديسمبر لتحديد الرقم 53 الموجود في إيصالاتهم أو رسائل تأكيد الحجز أو حتى أرقام مقاعدهم، للحصول على استرداد نقدي بقيمة 53% على المشتريات القادمة، لتحتفي بهذه المناسبة بـ 53 عاماً من الوحدة، ولتتيح لضيوفها مجموعة من أحدث الأفلام السينمائية.