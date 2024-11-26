طيران الإمارات تشغّل طائرتها الجديدة الإيرباص A350 إلى إدنبرة اعتباراً من 3 يناير المقبل

أعلنت طيران الإمارات عن تقديم موعد تشغيل طائرتها الإيرباص A350 الجديدة إلى إدنبرة إلى يوم 3 يناير (كانون الثاني) 2025، لتجسّد التزام الناقلة بتزويد العملاء بأفضل تجارب للسفر وضمان راحة أكبر على متن الطائرة.

وسوف تشغّل طيران الإمارات طائراتها A350 الجديدة إلى 8 وجهات أخرى، هي مومباي، وأحمد آباد، والكويت، والبحرين، وكولومبو، وليون، ومسقط، وبولونيا، على أن تتبعها العديد من الوجهات الأخرى.

وتقلع رحلة طيران الإمارات رقم "ئي كيه 23" من مطار دبي في الساعة 14:50 وتصل إلى إدنبرة في الساعة 19:05، أما رحلة العودة رقم "ئي كيه 24" فتغادر مطار إدنبرة في الساعة 20:40 وتصل إلى دبي في الساعة 08:05 من صباح اليوم التالي. جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وإدنبرة.

وتخدم طيران الإمارات حالياً غلاسكو بطائرة الإيرباص A380 عبر رحلة يومية، ما يوفر للعملاء 14 رحلة أسبوعياً من وإلى اسكتلندا، وبالإضافة إلى إدنبرة، تخدم طيران الإمارات ثماني وجهات في المملكة المتحدة.