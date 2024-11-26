سلطان بن أحمد يشهد انطلاق منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، انطلاق النسخة الحادية عشرة لمنتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر، تحت شعار «مستقبل السياحة: في مجالات الرقمنة، الصحة والسلامة»، الذي يقام بتنظيم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي، بمركز إكسبو الشارقة.

وألقى خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، كلمة أكد فيها الانتعاش الذي يشهده القطاع السياحي أخيراً، وذلك وفقاً للأرقام التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تبين العودة للأرقام السابقة، الأمر الذي يعكس التعافي، خصوصاً بعد جائحة «كوفيد 19»، موضحاً أن الدراسات تشير إلى أن عام 2024 سيسجل زيادة تقدر بنسبة 4-6% في المنطقة، ما يسهم في دعم الاقتصاد العالمي.

وتناول خالد المدفع التطور السياحي الذي تشهده إمارة الشارقة، قائلاً: «نشهد اليوم استمراراً للحركة التنموية في إمارة الشارقة في مختلف القطاعات بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً بالغاً لتطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية، فتحت قيادة سموه تشهد الشارقة نمواً كبيراً في مختلف القطاعات الحيوية، ما جعلها اليوم من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في المنطقة».

حضر الافتتاح بجانب سمو نائب حاكم الشارقة الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وحمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وألقى عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، كلمة وصف فيها القطاع السياحي بأنه أحد أهم المحركات التنموية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أبرز الأرقام والجهود التي حققتها دولة الإمارات.

حيث احتلت المركز الأول إقليمياً في مؤشر التنمية السياحية والسفر، في حين جاءت في المركز السادس عالمياً كأكبر الأسواق دخلاً في إيرادات السياحة، التي بلغت 191 مليار درهم في عام 2023، إضافة إلى زيادة عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية في الدولة ووصولها إلى 15.3 مليون خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وكشف أن دولة الإمارات تعمل حالياً مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لتنفيذ مشروع تجريبي لقياس السياحة المستدامة في دولة الإمارات، الذي سيتم من خلاله قياس الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة وقياس الأثر البيئي والثقافي والاجتماعي للقطاع، وهذا ما يؤكد جهود الدولة في دعم السياحة المستدامة، إضافة إلى جانب التعليم وتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية لدمج السياحة بالمناهج التعليمية.

وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال افتتاح المنتدى جلسة بعنوان «السياحة في عصر التحول الرقمي»، تحدث خلالها أحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وبسمة الميمان، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي ناقشت دور التقنيات الرقمية في إعادة رسم ملامح قطاع السياحة.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بعد ختام الجلسة بتكريم المتحدثين والشركاء، مقدماً لهم الدروع التذكارية، وملتقطاً معهم الصور، كما تجول سموه في أروقة المعرض المصاحب.