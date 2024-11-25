طيران الإمارات تتسلم أولى طائراتها الإيرباص A350

تحتفل طيران الإمارات اليوم بإنجاز مهم على صعيد أسطولها مع تسلمها أول طائرة من طراز الإيرباص A350.

وتعد الطائرة التي تحمل ترخيص A6-EXA أول طائرة من بين 65 طائرة A350 سيتم تسليمها للناقلة على مدار السنوات القليلة المقبلة، وذلك في أول عملية تسليم نوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول طيران الإمارات منذ عام 2008.

وتم تسليم الطائرة رسمياً صباح اليوم إلى طيران الإمارات ومن المقرر أن تقلع في رحلتها من تولوز إلى دبي اليوم في الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي.

ويمكن لعشاق الطيران ومحبي طائرة الإيرباص A350 متابعة الرحلة في الوقت الفعلي على Flight Radar 24. وبمجرد هبوط طائرة الإمارات A350 في دبي، سيتم وضع اللمسات النهائية على الطائرة في المركز الهندسي لطيران الإمارات قبل الكشف عنها رسمياً في فعالية خاصة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كانت رحلة التسليم لأحدث عضو في أسطول طيران الإمارات مدعومة بمزيج من وقود الطائرات ووقود الطيران المستدام (ساف).

وستدخل الطائرة الخدمة رسمياً في 3 يناير في رحلتها إلى وجهتها الأولى، إدنبرة، تليها 8 وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا وأوروبا.