«طيران الإمارات» توقع شراكة إنترلاين لتعزيز الربط الجوي إلى جزر الباهاما

وقّعت طيران الإمارات وطيران الباهاما مذكرة تفاهم لإقامة شراكة إنترلاين؛ لتُتيح مزيداً من الخيارات أمام المسافرين إلى جزر الباهاما. وتُسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق حضور طيران الإمارات في منطقة الكاريبي، إذ سيتمكن العملاء من الاستفادة من خدمات الناقل الوطني لجزر الباهاما انطلاقاً من فلوريدا إلى ثلاث وجهات داخل هذا الأرخبيل.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المسافرون مع طيران الإمارات إلى ميامي أو أورلاندو من مواصلة رحلتهم على متن رحلات طيران الباهاما إلى ناسو، أو فريبورت، أو سان سالفادور، مع الاستفادة من ميزة حجز الرحلة الكاملة بتذكرة واحدة، بالإضافة إلى الاستمتاع بسياسة الأمتعة التي توفرها طيران الإمارات على هذه الوجهات الثلاث.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يسعدنا إبرام شراكة الإنترلاين مع طيران الباهاما لتوسيع نطاق خدماتنا نحو وجهات جديدة، وتوفير مزيد من خيارات السفر لعملائنا الراغبين في زيارة هذا الأرخبيل الكاريبي. وتتيح هذه الشراكة للمسافرين إمكانية الربط السلس عبر فلوريدا إلى عدد من جزر في الباهاما، مع الاستفادة من أسعار منافسة، وسهولة الحجز بتذكرة واحدة، وسياسة أمتعة مرنة، كما تدعم هذه الشراكة أيضاً اتفاقيتنا مع وزارة الخارجية في جزر الباهاما للترويج لهذا المقصد السياحي عبر شبكتنا العالمية».

وتنص مذكرة التفاهم كذلك على تعاون الطرفين في استكشاف فرص جديدة لتعزيز خدمات الشحن الجوي بينهما، إلى جانب دراسة فرص التعاون ضمن برامج الولاء التابعة لكل ناقلة.

وقال تريسي كوبر، المدير العام لشركة طيران الباهاما: «من خلال التعاون مع إحدى أكثر الناقلات الجوية تقديراً في العالم، فإننا نعزز قدراتنا ونمهد الطريق لنمو دولي مستدام». وتقع بوابات طيران الإمارات في فلوريدا، وتحديداً ميامي وأورلاندو، ضمن قائمة 12 وجهة في الولايات المتحدة تخدمها حالياً أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وتسير الناقلة رحلات يومية إلى ميامي باستخدام طائرات البوينغ 777، إلى جانب خمس رحلات أسبوعياً إلى أورلاندو، ما يوفّر للمسافرين شبكة ربط عالمية تغطي أكثر من 140 وجهة.

وكانت طيران الإمارات وقّعت على هامش معرض سوق السفر العربي مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية في جزر الباهاما، تهدف إلى الترويج المشترك للسياحة في هذا البلد الكاريبي.