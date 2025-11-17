«دبي للطيران» 2025 .. نافذة على مستقبل النقل الجوي

يواصل معرض دبي للطيران تأكيد مكانته واحداً من أبرز وأضخم الأحداث الجوية عالمياً، ومنصة تجمع كبار صناع القرار واللاعبين الرئيسيين، حيث شهد على مدار 13 دورة في تاريخه توقيع صفقات تجاوزت 3.19 تريليونات درهم، رسخت دوره كمحرك رئيسي للنمو والابتكار في القطاع.

وتمثل دورة 2025 من »دبي للطيران « منصة استراتيجية لتسريع التعاون الدولي وتطوير الشراكات المستقبلية، كما توفر للشركات والمستثمرين نافذة استثنائية لاستكشاف فرص النمو وقيادة التحولات في القطاع، في وقت تشهد فيه صناعة الطيران العالمية تغييرات متسارعة، مع التركيز على الاستدامة والتحول الرقمي، ما يجعل دور المعرض أكثر أهمية في رسم خارطة الطريق لمستقبل الطيران.

ومنذ انطلاقته، حقق معرض دبي للطيران مستويات نمو متسارعة على صعد متعددة، سواء من حيث حجم الصفقات التي سجلت أرقاماً قياسية في كل دورة، أو من حيث أعداد المشاركين والزوار من أنحاء العالم، كما شهد توسعاً ملحوظاً في المساحات المخصصة للعرض، مع تقديم أحدث الابتكارات في الطائرات المدنية والعسكرية والطائرات بدون طيار، ما جعله محفزاً رئيسياً للاستثمار والابتكار وداعماً للنمو الاقتصادي في قطاع الطيران على مستوى المنطقة والعالم.

وتنطلق فعاليات النسخة الأكبر لمعرض دبي للطيران اليوم وتستمر لغاية 21 نوفمبر الجاري،بمشاركة 1500 شركة متخصصة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، وسط توقعات باستقبال نحو 148 ألف زائر.

وتستضيف النسخة 19 من المعرض قادة القطاع والمبتكرين وصُنّاع السياسات والداعمين في مجال الاستدامة، إلى جانب مشاركات مميزة من جهات عالمية، من بينهم مطارات دبي وإيرباص وبوينغ والمنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس المطارات الدولي والهيئة العامة للطيران المدني.