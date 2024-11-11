طيران الإمارات تطلق خدمة «السيارة مع سائق» لمسافري «الأولى» و«الأعمال» بالرياض

أطلقت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، خدمة "السيارة مع سائق" المجانية لعملائها في الرياض، ما يعزز تجربة السفر لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال القادمين إلى مطار الملك خالد الدولي والمغادرين منه، وبما يعكس تجربة الناقلة الاستثنائية والخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها.

ويمكن لعملاء الدرجة الأولى ودرجة الأعمال طلب خدمة "السيارة مع سائق" على أي من الرحلات اليومية الثلاث التي تسيّرها طيران الإمارات من وإلى الرياض، وذلك ضمن نطاق 100 كيلومتر من المطار، مع تطبيق رسوم إضافية على المسافات التي تتجاوز هذا النطاق، ويتم تقديم خدمة "السيارة مع السائق" من طيران الإمارات حالياً في أكثر من 70 مدينة ضمن شبكة طيران الإمارات.

ويمكن حجز الخدمة عبر خيار إدارة الحجز على الموقع الإلكتروني www.emirates.com أو مراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات، أو من عبر وكلاء السفر.

وتؤكد استثمارات طيران الإمارات الأخيرة في عملياتها في المملكة العربية السعودية، التزامها الراسخ بتوفير مستوى جديد ومتطور من الخدمة والضيافة، سواء على الأرض أو في الأجواء، للعملاء الذين يسافرون من وإلى واحدة من أهم أسواق طيران الإمارات على مستوى العالم، ومن ضمنها افتتاح صالة مخصصة جديدة للناقلة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، بتكلفة بلغت 5.4 ملايين دولار حيث أقيمت على مساحة 900 متر مربع وتقع في المبنى 1 في المطار وتستقبل 190 ضيفاً في أي وقت، مع مقاعد مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين لغرض الترفيه أو الأعمال.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أصبحت الرياض أول وجهة لطيران الإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي تستقبل طائرة البوينغ 777 المحدثة، والتي توفر للركاب مقصورة جديدة كلياً في درجة الأعمال ومقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

وتوفر طائرة البوينغ 777 ذات الأربع درجات 24 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، ما يمنح العملاء الفرصة للاستمتاع بمقعد أكثر اتساعاً وتجربة مميزة لرحلات العمل أو الترفيه. فيما تتميز مقصورة درجة الأعمال الجديدة بمقاعد فسيحة وخصوصية أكبر وأعلى درجات الراحة، وإمكانية الوصول المباشر إلى الممر، وغير ذلك الكثير من المميزات، واعتباراً من 22 نوفمبر الجاري، ستصبح الدمام الوجهة الثانية في المملكة التي تخدمها طائرة البوينغ 777 المحدثة من طيران الإمارات.

كما تشغل الناقلة طائرتها الشهيرة الإيرباص A380 على ثلاث رحلات يومية إلى جدة، وجميعها مجهزة بأحدث المنتجات والخدمات الأفضل في فئتها، بما في ذلك الصالون الجوي، والشاور سبا، وأجنحة خاصة في الدرجة الأولى، ومجموعة من ميزات المقصورة المميزة الأخرى.

كما تلتزم طيران الإمارات بدور رئيسي في دعم خطط رؤية المملكة 2030، ما يؤكد الدور الرئيسي لقطاع الطيران في تسهيل الاتصال الدولي، وتعزيز السياحة والنمو الاقتصادي.

وعلى هامش فعاليات سوق السفر العربي هذا العام، أعلنت طيران الإمارات عن شراكة موسعة مع طيران ناس، وتوفر اتفاقية الإنترلاين الحالية بين طيران الإمارات مع طيران ناس للعملاء خدمات ربط معززة عبر بوابات طيران الإمارات الأربع في المملكة العربية السعودية (الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام) إلى أكثر من 15 وجهة داخلية في المملكة عبر طيران ناس. كما تتيح أيضاً لعملاء طيران ناس حجز رحلات ربط عبر أي من بوابات طيران الإمارات في المملكة إلى العديد من الوجهات على شبكة الناقلة في الشرق الأقصى وغرب آسيا والمحيط الهندي وأوروبا، عبر دبي.

وتشغّل طيران الإمارات حالياً 72 رحلة أسبوعية بين دبي والمملكة العربية السعودية عبر بواباتها الأربع - الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.