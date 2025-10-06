29 دولة أوروبية تلغي الطوابع التقليدية في جوازات السفر

أعلن الاتحاد الأوروبي أن 29 دولة ستبدأ، اعتباراً من أبريل 2026، بإلغاء أختام جوازات السفر التقليدية بشكل كامل، والاعتماد على النظام البيومتري (EES) الذي يستخدم بصمات الأصابع وصور الوجه والسجلات الرقمية للتحقق من هوية المسافرين.

وأوضح الاتحاد -وفقاً لمنصة «بيزنس إنسايدر»- أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتسريع إجراءات العبور، في الوقت الذي ينهي فيه ممارسة قديمة ارتبطت بذاكرة السفر، حيث شكلت الأختام الورقية لعقود رمزاً للتنقل وسجلاً شخصياً للرحلات الدولية.

وتعرف التقنيات البيومترية بأنها وسائل تحقق تعتمد على السمات الجسدية والفسيولوجية الفريدة لكل شخص مثل بصمات الأصابع وملامح الوجه، وتستخدم لضمان دقة الهوية ومنع التلاعب أو الاحتيال.

ويشمل النظام الأوروبي الجديد جميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الدول المرتبطة به ضمن منطقة شنجن.

يأتي هذا التحول في إطار اتجاه عالمي أوسع، إذ سبقت دول مثل أستراليا وسنغافورة وهونج كونج والأرجنتين إلى التخلي عن الأختام، في حين أطلقت المملكة المتحدة نظام التفويض الإلكتروني للسفر (ETA) هذا العام، كما تعمل الولايات المتحدة تدريجياً على الإجراء نفسه بالتوازي مع برامج المسافرين الموثوقين.