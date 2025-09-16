«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى مطار أسيوط بدءاً من 4 نوفمبر

أعلنت «العربية أبوظبي»، إطلاق رحلات مباشرة جديدة بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار أسيوط الدولي في جمهورية مصر العربية، وذلك ابتداءً من 4 نوفمبر 2025، بمعدل رحلتين أسبوعياً، كل يوم ثلاثاء وجمعة.

ومع إضافة أسيوط إلى شبكة وجهات الشركة، أصبحت «العربية أبوظبي» تربط عاصمة دولة الإمارات بثلاث مدن مصرية إلى جانب القاهرة والإسكندرية، مما يعزز حركة السفر الجوي بين الإمارات ومصر.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسعدنا إطلاق خدمة أسيوط المباشرة انطلاقاً من أبوظبي. وتأتي هذه الإضافة لتعزيز شبكة وجهاتنا بين الإمارات ومصر، مما يتيح لعملائنا خيرات سفر أوسع وبأسعار تنافسية».