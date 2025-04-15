الإعفاء من التأشيرة لمدة 240 ساعة يعزز السياحة الصينية

كشفت إدارة الهجرة الوطنية الصينية أن سياسة الإعفاء من التأشيرة للعبور لمدة 240 ساعة، أفضت إلى نتائج إيجابية وأدت إلى طفرة كبيرة في أعداد السياح الأجانب.

ونقلت قناة الصين المركزية، عن لين يونغ شنغ، المتحدث الرسمي باسم الإدارة، قوله خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن عدد المسافرين الأجانب الذين دخلوا الصين عبر منافذها المختلفة بلغ منذ بداية العام وحتى 31 مارس الماضي 9.215 مليون شخص، بزيادة قدرها 40.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن 6.57 مليون شخص، أي ما نسبته 71.3% من إجمالي القادمين، استفادوا من نظام الإعفاء من التأشيرة، ما يعكس نجاح السياسة الجديدة في تعزيز حركة السياحة الوافدة.

وأظهرت الإحصاءات أن نحو 60% من الزوار الأجانب اختاروا السفر عبر مناطق متعددة في الصين، ما أسهم في تنشيط سوق السياحة الوافدة بشكل مستمر.

ومنذ تطبيق هذه السياسة، تجاوز عدد رحلات الطيران الدولية القادمة إلى الصين 100 ألف رحلة، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة السابقة، كما شهدت المدن السياحية الشهيرة مثل جبل هوانغشان ووويشان وتشانغجياجيه زيادة في أعداد الزوار الأجانب بنسبة 21.6% مقارنة بالعام السابق، ما جعل "السياحة في الصين" تشهد رواجاً متزايداً على المستوى العالمي.