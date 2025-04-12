نشر فيديو مرعباً قبل وفاته..صدمة بعد التعرف على قائد مروحية نهر هدسون المنكوبة

أثار نشر هوية قائد مروحية نهر هدسون المنكوبة في الولايات المتحدة موجة من الحزن وصدمة كبيرة وسط معارفه واصدقائه، وكل من تعرف على قصته المؤلمة " شون جونسون 36 عاماً" الذي لقي حتفه وعائلة السائحين - أوجستين إسكوبار وزوجته ميرسي كامبروبي مونتال وأطفالهما أوجستين (10 أعوام) ومرسيدس (8 أعوام) وفيكتور (4 أعوام) - عندما تحطمت المروحية التي كانوا على متنها في الجو وسقطت في مياه نهر هدسون.

فيديو مرعب

كان قائد المروحية المنكوبة التي تحطمت في نهر هدسون أحد قدامى قوات البحرية الأمريكية الخاصة - ونشر مقطع فيديو مرعب لنفسه الشهر الماضي وهو يطير بفخر في نفس النوع من المروحيات فوق مانهاتن السفلى.

"عندما يجتمع كل شيء معًا..."، كتب شون جونسون، 36 عاماً، بجوار لقطات فيسبوك الغريبة الآن، والتي ظهر فيها وهو في طائرة هليكوبتر من طراز بيل 206 في 27 مارس.

وهنأه أصدقاؤه في تعليقاتهم، وقال له أحدهم إنه "يعيش الحلم"، وأشاد آخر بإنجازاته خلال العام الماضي.

مسيرة حافلة بالعطاء

وعمل جونسون في التلفزيون وحارساً شخصياً للمشاهير قبل أن ينتقل مؤخراً إلى مدينة نيويورك لمواصلة مسيرته المهنية في مجال الطيران، حسبما ذكر موقع جوثاميست نقلاً عن زوجته.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المروحية التي كان يقودها في لقطات فيسبوك هي نفس المروحية التي كان يقودها هذا الأسبوع عندما تحطمت، مما أدى إلى مقتله والسياح الخمسة.

استغرق الأمر من السلطات ساعة واحدة لاستعادة جثته لأن الحطام كان ممزقًا للغاية ، حسبما ذكرت مصادر إنفاذ القانون.

وجونسون، وهو من مواليد شيكاغو، عاش مؤخرًا في سالم وفيرجينيا وقضى بعض الوقت في مونتانا، حيث عمل لدى شركتين مختلفتين للمروحيات، وفقًا لصفحته على فيسبوك.

قوات النخبة البحرية

أثناء وجوده في البحرية، خدم كجندي في قوات النخبة البحرية ومساعد مدفعي مسؤول عن تشغيل وصيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة.

لكن زوجته كاثرين جونسون قالت لموقع جوثاميست إنه "كان يرغب دائمًا في الطيران".

"أشعر بالعجز عن التعبير"، قالت. "لا أعرف حتى ما حدث".

وقالت جونسون إنها وزوجها انفصلا عن بعضهما البعض خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنهما ما زالا قريبين، بل وتحدثا في اليوم السابق للحادث المأساوي.

ولم يذكر زوجها خطط الرحلة المقررة يوم الخميس لزوجته في المكالمة، وقالت إنها سمعت الأخبار المحزنة من زميل سابق له.

ارقد في سلام يا شون

قال أحد الأشخاص في تعليق على فيسبوك: "ارقد في سلام يا شون، أنا فخور بمعرفتك". وقال آخرون: "رياح هادئة وأمواج هادئة"، في إشارة إلى عبارة شائعة في البحرية

التقى ريمي أديلكي، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية من برونكس، بجونسون عندما كان مجرد فني يحلم بأن يصبح طياراً.