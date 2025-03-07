استعدوا للمغامرة الجوية.. قريباً رحلات تجارية بمقاتلات حربية

كشفت شركة دلتا للطيران عن خططها لإحداث ثورة في السفر الجوي بطائرة ركاب جديدة على طراز الطائرات المقاتلة تهدف إلى خفض الانبعاثات وتكاليف الوقود - ويمكن أن تنطلق في وقت مبكر من عام 2027.

مغامرة جوية

أعلنت شركة دلتا للطيران عن شراكتها مع شركة JetZero، وهي شركة ناشئة مقرها كاليفورنيا، لإحياء الطائرة المبتكرة والمستدامة ذات الأجنحة الممزوجة كجزء من جهود شركة الطيران العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن يحمل هيكل الطائرة خفيف الوزن - والذي يختلف عن شكل الأنبوب والجناح التقليدي - أكثر من 250 مسافراً، وسيوفر رحلة أكثر هدوءاً بكثير مع المحركات المثبتة على سقف الطائرة.

معالجة البصمة الكربونية

وقالت أميليا دي لوكا، كبير مسؤولي الاستدامة في دلتا، في بيان: «إن العمل مع JetZero لتحقيق هيكل طائرة جديد تماماً وتجربة جديدة للعملاء والموظفين هو عمل جريء ومهم لتعزيز مبادرات توفير الوقود وأهداف الابتكار في صناعة الطيران».

«بينما تركز دلتا على بذل كل ما في وسعها اليوم لمعالجة بصمتها الكربونية، فمن الأهمية بمكان أيضاً أن نعمل مع مجموعة متنوعة من الشركاء لتطوير التقنيات الثورية، مثل طائرات JetZero ذات الأجنحة المدمجة، لحل جزء كبير من انبعاثات الطيران في المستقبل».

منحة من القوات الجوية الأمريكية

وتأتي الشراكة بعد أن حصلت الشركة الناشئة على منحة من القوات الجوية الأمريكية في عام 2023 للمساعدة في تسهيل بناء نموذج كامل النطاق لرحلتها الأولى بحلول عام 2027، حسبما قالت شركة الطيران.

وستقدم دلتا الخبرة التشغيلية للمساعدة في جعل التكنولوجيا قابلة للتطبيق تجارياً وتصميم المقصورة الداخلية للطائرة، والتي ستشمل مساحة محسنة للحاويات العلوية، ومقاعد ومراحيض يمكن الوصول إليها، وعدد أقل من الصفوف.

طائرة أنيقة بالوقود المستدام

وقال مسؤولون في شركة الطيران إن هدفها هو أن تعمل الطائرة الأنيقة بالوقود المستدام.

قال توم أوريلي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جيت زيرو، إن شركته تعمل على «تغيير العالم» من خلال تقديم أول طائرة من نوعها من شأنها أن تقلل من تكاليف الطاقة في شركات الطيران والانبعاثات المرتبطة بها.

الكفاءة في المستقبل القريب

وقال إن «القدرة على تحقيق مثل هذه المكاسب الكبيرة في الكفاءة في المستقبل القريب تؤثر بشكل كبير على التزام الصناعة بالوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050 وستعمل كأساس يمكن من خلاله تحقيق تقنيات وكفاءات أخرى».

«كانت دلتا واحدة من شركات الطيران الأولى التي دخلت في شراكة معنا، حيث دعمتنا خلف الكواليس منذ عام 2023، ونحن نتطلع إلى دعمها المستمر لبرنامجنا من خلال معرفتها وخبرتها العميقة».