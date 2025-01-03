«فراولة حتا» وجهة سياحية تستقطب المستثمرين والزوار

حجزت مزرعة حتا النموذجية للفراولة، المملوكة للمواطن خلفان حميد المطيوعي، مكانها بوصفها وجهة زراعية مستدامة تستقطب المستثمرين والسياح، وتقدم نموذجاً حياً على إصرار أبناء الإمارات على ارتقاء قمم التميز، ودليلاً مثمراً على جهود شبابها المبدعين في مختلف المجالات، لا سيما المجال الزراعي من خلال ما يقدمونه من أفكار ومشاريع لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والتوسع في إنتاج الغذاء محلياً، وذلك بين أحضان جبال حتا، أحد أهم المقاصد السياحية في دولة الإمارات، ذات الأجواء الساحرة، والهواء النقي، والكنوز الطبيعية الأخاذة، إذ تفوح رائحة الفراولة الطازجة الممتدة على بساط أحمر بديع.

السياحة الخضراء

عامان فقط على إنشاء المزرعة أثبتت خلالهما ريادتها في مجال السياحة الخضراء التي تشكل شعاراً لحملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها الخامسة، التي انطلقت بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني والهيئات السياحية المحلية في الدولة، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى هذه المزارع والمشاريع الزراعية المستدامة، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات، الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة. مزرعة حتا النموذجية للفراولة التي تم إنشاؤها في عام 2022 تتضمن حقلين، أحدهما مكشوف، بلغ عدد الشتلات المزروعة فيه 6000 شتلة، والآخر زجاجي بإجمالي عدد شتلات 1870 شتلة، مع تميزها بتوفير الجهد والوقت والماء، وتحافظ على البيئة، وتساعد على الزراعة المستدامة بتقنية مبتكرة، تنبع من نقاء وجمال الطبيعة.

لمسات عصرية

وما يجعل هذه المزرعة وجهة مفضلة للسياح والزائرين الأجواء الريفية البِكر التي يضفيها المكان بين سلاسل الجبال، مقرونة باللمسات العصرية التي تتيحها المرافق الملحقة بالمزرعة، فلا يكتفي الزوار بالاستمتاع بجمال الفراولة الغضة في أرجاء المزرعة، بل يمكنهم الاستمتاع بعصير طازج بعد قطاف الثمار بأيديهم ثم وزنها لشرائها، أو يستمتعون برؤية صناعة «آيس كريم» الفراولة أو كيك الفراولة أمام أعينهم.

ويمكن لزوار المزرعة أثناء تجوالهم في المزرعة الاستمتاع بجلسات هادئة وتذوق المشروبات الساخنة والباردة بنكهة الفراولة التي يتم إعدادها طازجة في الوقت نفسه، فضلاً عما تقدمه المزرعة من منتجات تشمل التين والعصائر الطبيعية.

علامة فارقة

وتشكل المزرعة النموذجية للفراولة، الفكرة الإبداعية الرائدة في ميدان السياحة الخضراء بين أحضان الطبيعة الخلابة قرب سد حتا، علامة فارقة على استثمار الموارد الطبيعية باحترافية وعصرية وباستخدام أحدث التقنيات الزراعية التي تجد فيها العائلات والزوار نافذة ممتعة للهروب من زحمة الحياة اليومية، فضلاً عن دورها في تقليل البصمة الكربونية، وتقليص التأثير البيئي، وعدم الإسراف في استعمال المياه والطاقة، وتوظيف التكنولوجيا، مع تبنّي التقنيات الزراعية المتقدمة وأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية واستخدام أساليب الزراعة في البيوت البلاستيكية والزراعة المائية لضمان بقاء المحصول على مدار العام.