تفاهم بين الاتحاد للطيران و«ROX» لتطوير تجارب السفر

أبرمت الاتحاد للطيران مع شركة «ROX» المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجالات السفر والتنقل وتجارب الوجهات السياحية، مع التركيز مبدئياً على الموسم الثاني من جولة «ROX» الكبرى لأفريقيا.

وبموجب المذكرة، من المقرر أن تظهر علامة الاتحاد للطيران التجارية على المركبة المستخدمة في الموسم الثاني من الجولة، إلى جانب دراسة إنتاج محتوى مشترك وتنفيذ أنشطة تسويقية مرتبطة بالمبادرة، واستكشاف فرص الربط بين السفر الجوي والتنقل البري وتجارب الوجهات السياحية في أفريقيا.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن الجولة تمثل نقطة انطلاق تجمع بين السفر والتنقل والوجهات السياحية، مشيراً إلى أن المذكرة تتيح للطرفين تقييم فرص التعاون المستقبلي وتطوير أفكار تسهم في تعزيز تجربة المسافرين.

وقال يان فنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ROX»، إن التعاون يفتح المجال أمام استكشاف فرص أوسع في التنقل الذكي والسفر وأسلوب الحياة، لافتاً إلى تكامل السفر الجوي مع التنقل البري في تقديم تجارب جديدة للمسافرين.