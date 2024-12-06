الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعزز حضوره في الإمارات

افتتح الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» مكتبه الجديد في أبوظبي، أمس، الذي يتضمن مركزاً حديثاً للتدريب، الأمر الذي يعكس التزامه بدعم قطاع الطيران المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، ومساهمته في تطوير الجيل القادم من المتخصصين في صناعة الطيران.

وشهد فريق الاتحاد في أبوظبي نمواً بنسبة 140% خلال الـ 18 شهراً الماضية، ومن خلال تعزيز وجوده الميداني سيتمكن المكتب من دعم أعضاء الاتحاد من شركات الطيران، والمتدربين من جميع قطاعات الطيران، وأصحاب الصلة بصناعة الطيران بشكل أكثر كفاءة. ويهدف المركز في عام 2025 إلى تقديم أكثر من 60 دورة تدريبية تغطي مجالات رئيسية مثل السلامة، والأمن، والاستدامة، وتشغيل شركات الطيران، وإدارة وتشغيل المطارات، وإدارة الشحن وغيرها. ويقدم مركز التدريب في أبوظبي خدماته للعاملين في قطاع الطيران، لتوفير تدريبات أساسية لمواكبة تحديات مشهد الطيران العالمي سريع التطور، حيث تُعتبر برامج إياتا التدريبية معتمدة عالمياً، وتُسهم في تطوير أكثر من 100 ألف متخصص في قطاع الطيران سنوياً.