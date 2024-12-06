معرض «ميبا» لطائرات رجال الأعمال ينطلق الثلاثاء

تنطلق فعاليات دورة عام 2024 من معرض «ميبا» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة على أرض مطار آل مكتوم الدولي من الثلاثاء وحتى الخميس المقبلين، 10 - 12 ديسمبر. ويوفر المعرض منصة بارزة لأصحاب الملاءة المالية العالية وصنّاع القرار والخبراء في قطاع طيران رجال الأعمال، إذ يتيح لهم استكشاف أحدث طائرات رجال الأعمال وأنماط الحياة الفاخرة، إلى جانب أحدث التوجهات والتطورات التي ترسم ملامح القطاع. وإضافة إلى مكانتها المرموقة في عالم الفخامة، تواصل دولة الإمارات لعب دور محوري بوصفها مركزاً عالمياً لقطاع طيران رجال الأعمال.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت حركة طائرات رجال الأعمال في مركز محمد بن راشد للطيران بدبي الجنوب تسجيل زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي، مما يعكس تنامي الطلب في المنطقة. ووفقاً لبيانات شركة وينج إكس، تواصل منطقة الشرق الأوسط قيادة جهود التعافي في قطاع طيران رجال الأعمال، لتعزز مكانتها كمركز حيوي للتجارة والتواصل العالمي.

والنسبة لخبراء القطاع، يوفر معرض «ميبا» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة فرصة مميزة للتواصل مع أبرز الجهات المعنية، ومواكبة النمو الكبير الذي يشهده القطاع في المنطقة، وذلك من خلال استكشاف فرص التعاون وتعزيز الابتكار.