طيران الإمارات تشغّل طائراتها المحدثة من طراز بوينغ 777 إلى فيينا

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن خططها لتشغيل طائراتها المحدثة من طراز بوينغ 777 إلى فيينا عبر الرحلة "ئي كيه 125"، و"ئي كيه 126" وذلك اعتباراً من 3 يناير المقبل، ما يجعلها رابع مدينة ضمن شبكة الناقلة في أوروبا تستقبل طائراتها المحدثة بتقسيم الأربع درجات.

وتقلع رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 125" من دبي الساعة 15:40 لتصل إلى فيينا في الساعة 18:50، فيما تغادر رحلة العودة "ئي كيه 126" فيينا في الساعة 21:45 لتصل إلى دبي في الساعة 6:25 من صباح اليوم التالي. جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وفيينا.

يمكن حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني www.emirates.com، أو عبر تطبيق طيران الإمارات، أو عبر وكلاء السفر المعتمدين وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت، او عبر متاجر طيران الإمارات.

أحدث منتجات طيران الإمارات

ومع تشغيل طائرة البوينغ 777 المحدثة على الرحلات المتجهة إلى فيينا، ستواصل طيران الإمارات خدمة المدينة بأفضل المنتجات في فئتها، بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة الحائزة جوائز، فضلاً عن التصميمات الداخلية المحدثة والمقصورات المحسنة في الدرجات الأخرى.

وتضم طائرة البوينغ 777 بتقسيم الأربع درجات، 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و40 مقعداً في درجة الأعمال بتوزيع 1-2-1، و24 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة بتوزيع 2-4-2 مع مساند رأس قابلة للتعديل في 6 اتجاهات لمزيد من الراحة والمساحة، مما يجعلها خياراً مثالياً للمسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء، بالإضافة إلى 256 مقعداً فسيحاً في الدرجة السياحية.

وتستلهم مقصورة درجة الأعمال الجديدة في طائرة بوينغ 777 من طيران الإمارات عناصر التصميم الجديدة والمفتوحة والمعاصرة لتجربة طيران الإمارات الأيقونية A380، حيث تتميز بمقاعد جلدية ناعمة بلون كريمي وألواح خشبية أخف وزناً وميني بار ولمسات تقنية أخرى توفر تجربة أنيقة وجذابة.

وتضمن المقاعد الأربعين بتوزيع 1-2-1 لكل عميل إمكانية الوصول المباشر إلى الممر. تتحول المقاعد إلى سرير مسطح واسع ويتميز المقعد بشاشة تعمل باللمس في المقعد للتحكم في نظام الترفيه والاتصال وفي إعدادات المقعد، إلى جانب شاشة شخصية عالية الدقة بحجم 23 بوصة، وهي واحدة من أكبر الشاشات في الأجواء، والمرتبطة بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

وفي إطار أكبر مشروع معروف لتحديث أسطول الطائرات، أكملت طيران الإمارات حتى الآن تحديث XX طائرة من طراز البوينغ 777 وإدخالها إلى الخدمة، حيث تخدم حالياً جنيف، وزيورخ، وبروكسل، وهانيدا، والرياض، والكويت، والدمام، وشيكاغو.

20 عاماً في خدمة النمسا

تخدم طيران الإمارات حالياً النمسا برحلتين يومياً بمزيج من طائرات البوينغ 777 والإيرباص A380، مما يوفر أكثر من 1000 مقعد يومياً بين دبي وفيينا.

واحتفلت الناقلة مؤخراً بمرور 20 عاماً على بدء عملياتها في النمسا، حيث أطلقت خدماتها إلى فيينا في عام 2004 ونقلت حتى الآن أكثر من 5 ملايين مسافر على أكثر من 20500 رحلة بين فيينا ودبي، بالإضافة إلى رحلات أخرى عبر شبكة الناقلة العالمية.

وتعزز طيران الإمارات التزامها الراسخ تجاه النمسا من خلال حملات التوظيف المستمرة التي تنفذها في النمسا، لضمان استقطاب أفضل المواهب النمساوية لدعم عملياتها العالمية. كما تساهم طيران الإمارات بشكل حيوي في صادرات النمسا ووارداتها، حيث نقلت ما يقرب من 250 ألف طن من البضائع من وإلى فيينا خلال السنوات العشر الماضية.

*قد يتم تقديم موعد نشر الطائرات الجديدة إذا اكتملت عملية التحديث في وقت أبكر.